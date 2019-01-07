Ceyda Düvenci'den 'promosyonlu bilet' krizi yorumu: Sanatçıya biraz saygı, haklı olan belli

Yapımcılar ve en büyük sinema işletmecisi Mars arasındaki kriz devam ediyor. Önceki gün sinemaya giden Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti konuyla ilgili soruları yanıtladı. Düvenci, "Sanatçıya biraz saygı, haklı olan belli" derken, Şakrak, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Cem Yılmaz gibi isimler de bir daha gelmez" diye konuştu.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti önceki akşam Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Spor kıyafetleriyle dolaşan ikili vizyonda olan “Şampiyon” filmini izlemeye geldiklerini söyledi. Şakrak, “Ben daha önce izledim, çok duygulanıp ağladım. Sıra Ceyda’da, şimdi beraber izleyeceğiz” dedi.

Cem Yılmaz’a destek

Ceyda Düvenci, dağıtım şirketi Mars’la Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi yapımcı-yönetmenler arasında yaşanan “promosyon bilet” kriziyle ilgili soruya, “Sanatçıya biraz saygı, haklı olan belli” yanıtını verdi.

Şakrak ise, “Mısır zaten yemiyorum, içim rahat. Biletimizi aldık seyredeceğiz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Cem Yılmaz gibi isimler de bir daha gelmez” dedi.