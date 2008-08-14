Ceyda Düvenci, evlendi

Düvenci’nin bu mutlu gününde şahitliğini yengesi Ayşe Gönül, Engin Akgün’ün şahitliğini de, dayısı Nail Aksu yaptı. Hazırlanan maket pastanın üzerine işlenen gelin ve damat figürü de düğünün dikkat çekici detaylarındandı.



Ceyda Düvenci Vera Wang imzalı bir gelinlik giyerken damatlık Beymen imzası taşıyordu.



Dj Suat Ateş'in görev aldığı geceye katılan davetliler arasında Bergüzar Korel,Cansu Dere,Siren Ertan,Mehmet Aslantuğ,Arzum Onan,Esin Demirören,Levent Yüksel gibi tanınmış simâlar katıldı.Ceyda Düvenci ve Engin Akgün balayı için Yunan adalarından biri olan Santorini'ye gidecek.

