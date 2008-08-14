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Ceyda Düvenci, evlendi

Oyuncu Ceyda Düvenci, işadamı Engin Akgün ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen bir tören ile dünya evine girdi

14 Ağustos 2008 03:00

Düvenci’nin bu mutlu gününde şahitliğini yengesi Ayşe Gönül, Engin Akgün’ün şahitliğini de, dayısı Nail Aksu yaptı. Hazırlanan maket pastanın üzerine işlenen gelin ve damat figürü de düğünün dikkat çekici detaylarındandı.

 Ceyda Düvenci Vera Wang imzalı bir gelinlik giyerken damatlık Beymen imzası taşıyordu.

Dj Suat Ateş'in görev aldığı geceye katılan davetliler arasında Bergüzar Korel,Cansu Dere,Siren Ertan,Mehmet Aslantuğ,Arzum Onan,Esin Demirören,Levent Yüksel gibi tanınmış simâlar katıldı.Ceyda Düvenci ve  Engin Akgün balayı için  Yunan adalarından biri olan Santorini'ye gidecek.

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