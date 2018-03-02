T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çevreyi rahatsız eden kargalar için ağacı budadılar

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Askerlik Şubesi'nin bahçesindeki büyük kavak ağacının dalları, üzerinde çok sayıda yuvası bulunan kargaların çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle kesildi

02 Mart 2018 17:44

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Askerlik Şubesi\'nin bahçesindeki büyük kavak ağacının dalları, üzerinde çok sayıda yuvası bulunan kargaların çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle kesildi. Yuvalarının olduğu dalların kesimi sırasında kargaların havada uçuştuğu görüldü.
Çarşı merkezi Okular Caddesi üzerindeki askerlik şubesinin bahçesinde bulunan büyük kavak ağacının dalları, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Kavak ağacının dalları üzerinde çok sayırda karga yuvası bulunduğu, sık sık ağaç dallarına konarak çıkardıkları seslerle çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı ağaç dallarının kesildiği öğrenildi. Kavak ağacının dalları kesilirken, yuvadaki kargaların havada uçuştuğu görüldü.
Belediye yetkilileri yuvaların bulunduğu kavak ağacına yakın bazı iş yeri sahipleri ile evlerde oturanların karga sesinden rahatsız olduklarını ve belediyeye şikayet ettikleri için kavak ağacının dallarını kestiklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHA TUNCELİ AskerlikYuvalarınınOkular CaddesiKavakBelediyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24