Çevreyi rahatsız eden kargalar için ağacı budadılar

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Askerlik Şubesi\'nin bahçesindeki büyük kavak ağacının dalları, üzerinde çok sayıda yuvası bulunan kargaların çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle kesildi. Yuvalarının olduğu dalların kesimi sırasında kargaların havada uçuştuğu görüldü.

Çarşı merkezi Okular Caddesi üzerindeki askerlik şubesinin bahçesinde bulunan büyük kavak ağacının dalları, itfaiye ekipleri tarafından kesildi. Kavak ağacının dalları üzerinde çok sayırda karga yuvası bulunduğu, sık sık ağaç dallarına konarak çıkardıkları seslerle çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı ağaç dallarının kesildiği öğrenildi. Kavak ağacının dalları kesilirken, yuvadaki kargaların havada uçuştuğu görüldü.

Belediye yetkilileri yuvaların bulunduğu kavak ağacına yakın bazı iş yeri sahipleri ile evlerde oturanların karga sesinden rahatsız olduklarını ve belediyeye şikayet ettikleri için kavak ağacının dallarını kestiklerini belirtti.

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