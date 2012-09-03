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Çevre

Çevreyi kirletenlere 16 milyon 964 bin 27 lira ceza kesildi

Bakanlığın denetim raporlarında fabrika bacalarına en fazla cezanın kesildiği il, 1 milyon 557 bin 259 lirayla Ankara oldu

03 Eylül 2012 15:02

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, atık su arıtma tesisleri ve fabrika bacalarına yönelik yapılan denetimlerde, 16 milyon 964 bin 27 lira ceza kesildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde atık su arıtma tesisleri ve fabrika bacalarına yönelik gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Atık su arıtma tesislerine yönelik 7 ayda yapılan 3 bin 44 denetimde mevzuata aykırı davrandığı tespit edilenlere 10 milyon 330 bin 916 lira ceza verildi.

Cezaların dağılımında; Tekirdağ 4 milyon 449 bin 647 lirayla ilk sırada yer aldı. İzmir de 1 milyon 134 bin 148 lirayla en çok ceza kesilen 2. şehir oldu.

Fabrika bacalarına yönelik gerçekleştirilen 6 bin 39 denetimde ise 6 milyon 633 bin 111 lira ceza kesildi.

Bakanlığın denetim raporlarında fabrika bacalarına en fazla cezanın kesildiği il, 1 milyon 557 bin 259 lirayla Ankara oldu. Başkenti, 1 milyon 513 bin 250 lirayla Kocaeli takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilin Çevresel Etki ve Değerlendirme Genel Müdürü Mustafa Satılmış, Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirdiklerini belirterek, denetimlerin tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

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