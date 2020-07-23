Çevreyi kirleten maden firmasına 404 bin lira para cezası

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren maden firmasına Çevre Kanunu’na aykırı hareket ettiği için 354 bin, Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet ettiği için de 50 bin lira olmak üzere toplam 404 bin lira idari para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.



Faaliyete başladığı günden beri hem işçi hem de çevre sorunlarıyla sürekli gündeme gelen firma, geçtiğimiz Haziran ayında bulunduğu vadide yer alan Midi Deresi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle tekrar gündeme geldi. Yapılan ihbarın ardından alanda hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak su numuneleri almıştı.

''Firmaya ait beton mikserlerinin yıkanmasıyla oluşan atık su dereye boşaltıldı''

Gümüşhane Valiliği konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Söz konusu balık ölümleri ile alakalı olarak yapılan inceleme neticesinde Yıldız Bakır Madencilik San. A.Ş.’ye ait beton mikserlerinin yıkanması nedeniyle oluşan atık suyun Midi Deresi'ne deşarj edilerek çevrenin kirletildiği tespit edilmiş olup, söz konusu firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu mevzuatı kapsamında 354 bin TL idari yaptırım kararı uygulandı." ifadelerine yer verdi.



Açıklamada ayrıca firma hakkında her iki kanuna muhalefet etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün alanda her ay düzenli olarak kontrol yaptığı da kaydedildi.