Çevreye en çok ABD’li ve Kanadalılar zarar veriyor

National Geographic Society kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çevreye en çok zararı Amerikalılar ve Kanadalılar veriyor.



Kuruluşun her yıl yaptığı "yeşil endeks" araştırmasında, Brezilya ve Hintliler ise ikinci kez en "yeşil" uluslar çıktı.



Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını temsil eden ve enerjisinin en az yüzde 75'ini kullanan 17 ülkede 17 bin kişinin tüketici alışkanlıklarının incelendiği araştırmada, barınma, ulaşım, yemek ve tüketim davranışları değerlendirildi.



Araştırmada, sürdürülebilir-tüketim ölçeğinde 100 üzerinden Hindistan 59,5, Brezilya 57,3, Çin 56,7, Arjantin 54,7, Meksika 53,8, Güney Kore 54,6, Macaristan 53,3, Rusya 52, İspanya 51,4, İsveç ile Almanya 51,1'er, Avustralya 50,5, Fransa 49,5, Büyük Britanya 49,4, Japonya 49,3, Kanada 47,5 ve ABD 43,7 puan aldı.



Geçen yılki yeşil endeks sıralamasında Hindistan ve Brezilya 60'şar, Çin 56,1, Meksika 54,3, Macaristan 53,2, Rusya 52,4, Büyük Britanya, Almanya ve Avustralya 50,2'şer, İspanya 50, Japonya 49,1, Fransa 48,7, Kanada 48,5 ve ABD 44,9 puan almıştı.



Araştırmada, barınma faktöründe, ısınma ve soğutma için enerji kullanımı, elektrik ve su ihtiyacı göz önüne alınırken, ulaşımda motorlu taşıta sahip olma oranı, ortalama otomobil kullanımı, günlük toplu taşıma kullanımı ve süresi değerlendirildi.



Gıda kategorisinde de tüketicilerin yerel üretim gıdalar ile çevreye etkisi bulunan şişelenmiş su, et ve deniz ürünlerini tüketimleri incelendi.



Tüketicilerin ürün tüketimleri konusunda da bunları satın alış, yeniden kullanma ve çöp alışkanlıkları değerlendirildi.

