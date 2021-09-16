Çevresine borçları olduğunu söyleyen Şaban Kır, yaşamına son verdi

Tekirdağ’daki Cumhuriyet İlkokulu’nda hademelik yapan evli ve bir çocuk babası Şaban Kır (35), okulun içinde yaşamına son verdi. Kır’ın, yakın çevresine bir süredir, borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söylediği belirtildi.

İddiaya göre; Süleymanpaşa ilçesindeki Yavuz Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’na gelen öğretmenler, sabah okula geldiklerinde okul koridorunda Şaban Kır’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Okul yöneticileri, çocukların olayı görmemesi için öğrencileri evlerine geri gönderdi. Okula çağırılan polis ekipleri, Şaban Kır’ın cenazesini otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kır’ın, olay öncesinde yakın çevresine, çok borcu olduğunu ve borçları yüzünden sıkıntılı günler geçirdiğini söylediği bildirildi. (ANKA)