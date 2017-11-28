Çevresindeki kadınlara örnek oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Güler Battal, çevresindeki diğer kadınlara da rol model oldu.

Kiledere beldesinde ev kadını Güler Battal, \'Genç Çiftçi Projesi\' ile işini kurdu. 2 çocuklu Güler Battal, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi projesinden 30 bin TL hibe aldı. Battal, evinin alt katına istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. Genç kadın 2 ayda 4 ton istiridye mantarı yetiştirerek satışını yaptı. Güler Battal, tarlası olmadığı halde üretici olduğunu belireterek şöyle konuştu:

\"Eşimle birlikte bakanlığın hibe desteklerini araştırdık. Tarım İl Müdürlüğünden bilgi aldık. Tarlamız felan yok eşim asgari ücretle çalışıyor. Araştırdıktan sonra ‘Ben Neden yapamayayım’ diyerek bu işe başladım. İstiridye mantarının kompostosunu satın aldık Tarım Bakanlığından verilen 30 Bin TL ile yalıtım ve ısıtma sistemlerini yaptırdık. İkinci hasadı yaptım. 2 ayda 4 ton mantar hasadı yaptım ve satışını yaptım. Kasabadaki kadın arkadaşlarımda benim yaptığım işi gördü heveslendi onlarda farklı projelerle bir şeyler yapmak istiyor.”

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Soner Kahraman ise, \"Genç çiftçi projesi Niğde’de 2016 yılında 167 proje, 2017 yılında ise 178 proje ile uygulanıyor. Kiledere Beldesinde Güler Battal isimli genç çiftçi bayan arkadaşımız istiridye mantarı üretiyor. İlk hasadında yaklaşık 3 tona yakın mantar üretti. Pazarda hiçbir sorun yaşamadı. İkinci hasadında da 2 tona yakın ürün elde edeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.



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