'Çevrecinin eylemi meşrudur'

İngiliz yargısı termik santrali protesto ederken 70 bin YTL'lik zarara yol açan Greenpeace üyelerini beraat ettirdi: Büyük küresel ısınma tehdidi karşısında çevrecilerin eylemi meşrudur



İngiltere'de kurulmak istenen yeni termik santrali protesto ederken büyük zarara neden oldukları gerekçesi ile yargılanan Greenpeace Örgütü üyeleri mahkemenin verdiği ‘Çevrecilerin eylemi meşrudur’ kararı ile ceza almaktan kurtuldu. Termik santralin kurulmasına başta Başbakan Gordon Brown olmak üzere destek veren enerji şirketleri verilen karara şaşırdı.



Geçen yıl Kasım ayında, Greenpeace Örgütü üyesi 6 kişi, İngiltere'nin Kent şehrinde bulunan Kingsnorth santralinin 200 metre yüksekteki bacasına tırmanıp, üzerine İngiltere Başbakanı Gordon Brown'un adını yazdı. Çevrecilerin yazdıkları yazıyı temizlemek tam 35 bin sterlin, yani 70 bin YTL’ye mal olmuştu.



Çevrecilerin iki gün süren davası sonuçlanırken jüri üyeleri, savunma avukatlarının ‘Büyük küresel ısınma tehdidi karşısında çevrecilerin eylemi meşrudur’ tezini oy çokluğuyla kabul etti. Sonucu seviçle karşılayan eylemciler ‘mülke zarar vermek' suçlamasından aklanmış olarak mahkemeden ayrıldı.



Çevrecilerin 35 bin sterlin gibi büyük zarara sebebiyet vermelerine rağmen aklanmaları, İngiltere yasalarında, alevleri söndürmek için yanan bir evin kapısını kırmak gibi, gelebilecek daha büyük zararı önlemek amacıyla mülke zarar verilmesine izin veren maddelerin yer alması gündeme geldi.



Jüri üyelerinin bu kararı, hükümet mensuplarını ve enerji şirketlerini şok ederken, çevrecilerin eylemlerinde belirgin bir artışı olabileceğinden endişe edildiği belirtildi.



İngiltere'nin inşa etmeyi planladığı termik santral, kömürle ateşleme yapılan bir başka versiyon olması nedeniyle çevreyi ciddi ölçüde tehdit ediyor. Kömürün, iklim değişikliğine sebep olan diğer yakıtlara göre daha fazla karbon yayılımına sebep olaması nedeniyle, Yeşilbarış Ürgütü üyeleri yeni santralin küresel ısınmaya karşı mücadelede büyük bir geriye adım olacağını iddia ediyor. Çevreciler, santralin kurulması halinde küresel ısınma ile mücadele verdiğini savunan İngiltere’nin dünyaya negatif bir sinyal göndereceğini savunuyorlar.