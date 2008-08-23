Başbakan Tayyip Erdoğan, dün gece geldiği memleketi Rize’nin Güneysu İlçesi'nde, hidroelektrik santrallerinin yapılmasına karşı çıkan çevrecileri eleştirdi.



Erdoğan, Türkiye’nin enerjisinin yüzde 52’sini doğalgaz çevrim santrallerinden temin ettiğini, artan petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla birlikte elektrik fiyatı da artığını hatırlatarak, hidroelektrik santrallerine önem verdiklerini anlattı. Erdoğan, Fırtına Vadisi'ne hidroelektrik santrali yapılmasına karşı çıkan çevrecileri skert dille eleştirirken de şunları söyledi:



“Türkiye genelinde HES’lerden küçük olanlara yönelik bir çalışma var. Onun için dereler üzerinde şimdi ufak çaplı enerji santrallerini kurma kararını aldık. Bazı eleştiriler yapıldı. Dünyanın değişik yerlerinde böyle çevreciler var. ‘Ne yaparsınız?’ dersin, ele avuca gelecek hiçbir işleri yoktur. Sadece boş vakitlerini değerlendirmek için yaptıkları iş budur. Yarın gazeteler bunu da yazarlar. ‘Çevrecilere karşı çıktı’ derler. Ben çevrecinin daniskasıyım. Asıl çevreci benim. Ta belediye başkanlığından beri çevrecilik konusunda neler yaptığımı özellikle İstanbul’da yaşayanlar çok iyi bilir. Nasıl ağaçlandırdığımı iyi bilirler. Ben fidan da dikmedim, ağaç diktim. İstanbul susuzdu. 180 kilometreden su getirdik. Istranca dağlarından. O çevreciler o zaman da karşı çıktı. Ağaçları söküyorlar dediler. İnsanoğluna su getiriyoruz kardeşim. Birşeyler sökülecek tabi.”



Erdoğan, yaptıkları hizmetlerin görülmediğini, 40 - 50 kişinin yürüyüp gösteri yapmasının sanki milletin yürüdüğü gibi yansıtıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:





“Takarlar bazı milleti de yanlarına, ‘Bizim derelerimizi şöyle yaptınız, böyle yaptınız’ derler. Hatalar var, doğrudur. Hataları düzeltiriz. Ama yapılan iş doğru mu değil mi önce buna bakacağız. Yarın elektrik olmadığı zaman ne yapacaksın, hükümeti eleştireceksin. Tamam da hükümet nereden elektrik bulacak. Mazottan üretirsin elektriği, havayı kirletme derler. Elektrik nerden gelecek? Elektriğin kaynakları bu. Sinop’a gitmişler. Nükleer santral yapılacak diye. Ama ilk nükleer santral Sinop’ta değil Akkuyu’da yapılacak. Adresi de yanlış almışlar. Bu oyunları hep beraber bozacağız. Bilesiniz ki bu iktidar çevreci bir iktidardır. Kyoto Protokolü'ne hiçbir iktidarın cesaret edemediği imzayı attık. ‘Bu iktidar Kyto protokolünü imzaladı, teşekkür edelim dediklerini hiç duydunuz mu?’. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kervan yoluna devam edecek.”



