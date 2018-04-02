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Çevrecilerden nükleer tepkisi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir araya gelen çevreciler, Gülnar ilçesinde temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne tepki gösterdi

02 Nisan 2018 20:00

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de bir araya gelen çevreciler, Gülnar ilçesinde temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne tepki gösterdi.
Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklama yaptı. CHP Milletvekili Hüseyin Çamak’ın da katıldığı toplantıda konuşan MERÇED Başkanı Sabahat Aslan, \"Nükleer santraller ülkemiz için teknik bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir. Bu siyasi tercihin ülkemize felaket getireceği açıktır. Çünkü nükleer santraller güvensiz, insan ve doğa yaşamını tehdit eden, kirli teknolojiler olup atık sorunu çözülmemiştir\" dedi. Santralin Ecemiş Fay Hattı\'na yakın olduğunu söyleyen Aslan, \"Akkuyu Nükleer Santrali projesi bilimsel olmayıp, hukuksuz ve anti demokratik bir şekilde uygulanmak istenmektedir. Hazırlanan tüm raporların teknik eksiklikleri ve yanlışlıkları mevcuttur. Rusya hükümeti ile yapılan uluslararası sözleşme ile yargı denetimi kısıtlanmıştır. Bizler ülkemizde de yeni Çernobiller, Fukuşimalar olmasın diye 40 yıldır mücadele ettik. Mersin nükleer çöplük olmasına izin vermeyeceğiz\" diye konuştu.

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