Çevrecilerden 'kuruyoruz' eylemi

Çevreciler, Türkiye' de yaşanan kuraklığa dikkat çekmek amacıyla 11 Ekimde Büyükçekmece Gölü'nün kuruyan alanında "Farkında mısınız? Kuruyoruz" sloganıyla bir gün geçirecek.



Proje Sözcüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’de 35 il ve 210 ilçede şu an kuraklık olduğunun resmen ilan edildiğini bildirdi.



Kadıoğlu, "Ülkemizde yağışların yersel ve zamansal dağılımı çok düzensiz. Geleneksel sulamayla tarımsal üretimde suyun büyük bir kısmını israf ediyoruz" dedi.



