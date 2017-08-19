Çevrecilerden ihale edileceği iddia edilen caretta caretta yaşam alanı için eylem

Mustafa İNSAN-Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,(DHA)- MERSİN\'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılacak olan koruma altındaki caretta carettaların yumurtlama olanı Gümüşkum (100\'ncü Yıl) Tabiat Parkı\'na sahip çıkan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Merkez Mezitli İlçesi’ndeki Davultepe Mahallesi\'nde bulunan tabiat parkı önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, \'100\'ncü Yıl Parkı bizimdir, dokunma\', \'Sit alanını satma\', \'Caretta kadar değerliyiz\' dövizleri taşıdı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan çevreciler, \"100\'üncü Yıl halkındır halkın kalacak\", \"Hesap sorarız, parkımıza dokunmayın\" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan 75\'inci Yıl Mahallesi Muhtarı Yakup Aytekin, sahillerine ve Mersin’in simgesi olan caretta caretta kaplumbağalara sahip çıkacaklarını söyledi. Aytekin, olası bir çevre felaketinin önüne geçmek istediklerini belirterek, \"Mersin’in merkezdeki tek denize girilecek yeri olan 100\'üncü Yıl Halk Plajımızın ihale yoluyla özelleştirileceği tartışması yaşanıyor. Özelleştirilmesi ile birlikte plajlarda para alınması kanunen yasak olmasına rağmen, kar amacı ile burayı satın alan sektörün; girişten, duştan, şezlong ve şemsiyelerden para alacağı kesindir. Bugüne kadar ücretsiz olarak girdiğimiz denizimize bundan sonra paralı olarak girmek zorunda kalacağız\" dedi.

KAPLUMBAĞA ÜREME ALANI

Plajın caretta caretta kaplumbağaların üreme alanı olduğunu ifade eden Aytekin, \"Aynı zamanda nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağalarının da üreme alanı olan bu plajın özelleştirilmesi, bir çevre felaketi olmasının yanısıra bir canlı türünün de yok olması gerçeği ile bizi karşı karşıya getirmektedir. Sevimli deniz kaplumbağaları için Türkiye’deki birkaç plajdan birisi olan ve koruma altına alınan bu plaj, özelleştirilmesinin ardından adeta talan edilecektir. Ayrıca bu canlı türüne son darbe de vurulmuş olacaktır. 100\'üncü Yıl Halk Plajı’nı kullanan bölge halkı olarak ilgili tüm yöneticilerimizden bu felaketin önüne geçmelerini talep ediyoruz\" diye konuştu. Çocukların da destek verdiği eylemde alkışlar eşliğinde sona erdi.

MİLLİ PARKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılacak olan Gümüşkum (100’üncü Yıl) Tabiat Parkı’na ilişkin dün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, parkın, tesis ve yapılaşma maksatlı ihale edildiği ve sahanın satılığa çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgenin betonlaştırılacağı iddiasının asılsız olduğunun kaydedildiği açıklamada şöyle denildi:

\"Sahanın betonlaştırılacağı ve yapılaşma maksatlı ihale edildiği bilgisi asılsız olup, aksine sahada mevcut halde bulunan eski beton yapılar kaldırılarak saha tabii görüntüsüne kavuşturulacaktır. 2016 yılında belediye tarafından sahil kısmında yapılan beton yürüyüş yolunun, deniz kaplumbağalarının geçişini engellemesi nedeni ile kurumumuzca kaldırtılmış ve gelişme planında sahanın kumsal olmayan ve deniz görmeyen kuzey kısmında tabii yapıda yürüyüş yolu planlanmıştır.\"

Yapılacak işletmecilik ihalesinde hiçbir şekilde betonarme yapı, tesis veya otel öngörülmediğinin vurgulandığı şu görüşlere yer verildi:

\"Aksine yıkılacak olan betonarme yapıların yerine, kıyı ve imar kanununa uygun sahanın koruma statüsü ve tabiat ile uyumlu, ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte büfe, alanın kuzey kısmında kır lokantası, yürüyüş yolu ve kıyı harici piknik alanlarının tanzimi planlanmıştır. Planlanan işler için sahada kesinlikle ağaç kesimi yapılmayacaktır. Söz konusu alana ait yapılacak olan işletmecilik ihalesi şartları Onaylı Gelişme Planı hükümlerinin uygulanması şartı ile gerçekleştirilecektir.\"

Deniz kaplumbağaların yaşam alanlarının ihale kapsamı dışındaki sahanın 5 yıllığına ihalesinin gerçekleştirileceğinin bildirildiği açıklamada, \"Saha işletmeciliği, işletmecilik ihalesini kazanan işletmeci tarafından sahada öngörülen, gelişme planı ve ihale şartname veya sözleşmesinde belirtilen iyileştirmeler neticesinde oluşacak giderlerine istinaden makamın uygun görüşleri ile en fazla 29 yıla kadar uzatılabilecektir. Sahanın 13,73 hektar kısmı kıyı kenar çizgisi altında bulunmakta olup, bu kısımdaki alan için 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu hükümleri geçerli olacaktır. Aynı zamanda sahil kısmında deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsalı, Gelişme Planı hükümlerince koruma altına alınmıştır. Bakanlığımıza ait \'Mersin Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi\' ihale kapsamı dışındadır. Netice itibarıyla Gümüşkum (100\'üncü Yıl) Tabiat Parkı için hazırlanmış olan Onaylı Gelişme Planı\'nın temel hedefi, ana kaynak değerlerinden olan başta deniz kaplumbağaları ve kum zambağı olmak üzere biyolojik kaynak değerlerinin korunmasını sağlamaktır\" denildi.

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