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Çevre

Çevrecilerden Efes’e bira boykotu

Greenpeace, bünyesinde ünlü bira markası Efes Pilsen’i de barındıran Anadolu Grubu’nu sahibi Tuncay Özilhan’ın Sinop’un Gerze İlçesi’nde termik santral kurmasına kar

12 Eylül 2011 03:00

T24 - Greenpeace, bünyesinde ünlü bira markası Efes Pilsen’i de barındıran Anadolu Grubu’nu sahibi Tuncay Özilhan’ın Sinop’un Gerze İlçesi’nde termik santral kurmasına karşı kampanya başlattı. “Efes Pilsen: Sevenlerini Üzme” adıyla başlatılan kampanyaya destek vermek isteyenler Greenpeace’in resmi web sitesine girerek Tuncay Özilhan’a santral kurmaktan vazgeçmesi yönünde mail gönderiyor.


Bir gün içinde Özilhan’a 10 bin kişi mail attı. Taraf’a konuşan Greenpeace Kampanyalar Sorumlusu Hilal Atıcı, santralin kurulması halinde Efes Pilsen’in satışlarında ciddi oranda azalma olacağını söylüyor.


Hilal Atıcı, çok sayıdaki Anadolu Grubu iştiraki arasından neden Efes Pilsen’i seçtiklerini ise şöyle anlattı: “Anadolu grubunun pek çok markası var. Efes bu markalar içerisinde Anadolu Grubu’nun bayrak markası. Bu yüzden Efes’in tüketicilerine ulaşmak istedik. İstiyoruz ki Efes sevenler Tuncay Özilhan’ı bu fikirden vazgeçirsinler. Çünkü vazgeçmezse Anadolu Grubu şimdiye kadar yükseltmeye çalıştığı marka değerini kaybedecek. Tabii ki Efes’in güvenilirliğini kaybetmesi satışlara da etki edecek” dedi.



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