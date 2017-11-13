Çevreciler yunus merkezinin kapatılmasını istedi

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te, Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD), 5 yıldızlı bir otelin sahilinde bulunan Yunus Terapi ve Aktivite Merkezi\'nin kapatılması için 10 kuruma dilekçe verdi.

Marmaris-İçmeler Karayolu\'nun 8\'inci kilometresindeki 5 yıldızlı Labranda Mares Otel sahilinin açığındaki 10 yıl önce kurulan Dolphinarium Yunus Terapi ve Aktivite Merkezi\'nin kapanması için çevreciler harekete geçti. Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, gönüllü dalgıçlar eşliğinde tel örgülerle kapalı yunus terapi merkezinin dibinde inceleme yaptırdı. Hafta sonu yapılan incelemelerde, deniz dibinin kirli olduğu öne sürülen fotoğraflar çekildi. Çekilen fotoğraf ve görüntüler dilekçeyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanlığı, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Daire Başkanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'ne kapatılması için başvuruda bulunuldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dernek Başkanı Ahmet Kutengin, \"Bu terapi adı altındaki ticari işletmenin kaldırılarak başka bir yere nakil edilmeden faaliyetine son verilmesini istiyoruz. Eğitmenler ve işletmeciler tarafından şiddet ve açlıkla cezalandırılan, ölü balık ile beslenen tutsak yunusların özgürleştirilmesine destek olmak ve zulme karşı durmak kamu görevimizdir. Terapi adı altında yunuslar tutsak edilerek yapılan bu ticari işletmenin bilimsel hiçbir yanı yoktur. Türkiye\'de yunus eğitmenliğini tam olarak karşılayan bir kurs ve program yoktur. Ayrıca, Türkiye\'nin de imzaladığı Bern sözleşmesine göre yunusların esaret altında tutulması ve ticari meta olarak kullanılması Türkiye\'de yasaktır. Benzer şekilde, Sağlık Bakanlığı\'nın uygulamaya koyduğu, yüzme havuzlarında hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına kesinlikle izin verilmez ibaresi halen yürürlüktedir. Dünya çapında yunusların esaret altına alınması boykot edilirken Marmaris\'te bu faaliyetlerin durdurulmasını istiyoruz\" dedi.

Kutengin, kapatma olmaz ise çeşitli sivil toplum kuruluşları ile birlikte yunus merkezinin önünde süresiz eylem başlatacaklarını kaydetti. Yunus Terapi Merkezi işletmecileri ise gelişmelere göre açıklama yapacaklarını bildirdi.

10 YILDA BİRÇOK EYLEM YAPILDI

10 yıl önce kurulan Dolphinarium Yunus Terapi ve Aktivite Merkezi, turistlerin yanı sıra vatandaşların da ilgisini çekiyor. Avrupa\'nın ilk açık deniz yunus merkezlerinden birindeki 4 havuzda \'Daisy\', \'Frosia\', \'Splash\' ve \'Philippo\' adlı 2\'si dişi 4 yunus bulunuyor. Öncelikle, ön rezervasyonla tatile gelen ailelerin engelli çocukları için terapi seansları yapan merkez, yunusların gösterileri ile ilgi görüyor. Alanında uzman veteriner eğitmenler eşliğinde verilen komutlar üzerine sıçrayıp, taklalar atan yunuslar, yaptıkları çeşitli gösterilerle ilgi çekiyor. Eğitmenlerin komutlarıyla havuzda turistlerle beraber yüzen yunuslar, istemeleri halinde onları öpüyor hatta kendilerini de öptürtüyor. Yunus terapi merkezinin kapatılması için 10 yıl içinde çevre gönüllüleri ve hayvan hakları koruyucuları tarafından birçok kez eylem yapılmıştı.

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