T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çevreciler şantiye bastı, araçları ateşe verdi

Tunceli'de çevreci göstericiler baraj şantiyesini basıp, araçları ateşe verdiler

26 Temmuz 2012 00:07

 

Tunceli ile Elazığ’ın Karakoçan ilçesi arasındaki Peri Çayı üzerinde yapımı süren Pempelik Baraj inşaatı şantiyesini basan bir grup çevreci, şantiye binası ile araçları ateşe verip yaktı. Şantiyenin özel güvenlik görevlileri saldırganları havaya ateş ederek dağıttı. Takviye ekiplerin istendiği şantiyede gerginlik sürüyor. 
 
Tunceli ’de yarın başlayacak olan 12’inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle Avrupa ve Türkiye ’nin dört bir yanından gelen çevreciler Tunceli -Elazığ’ın Karakoçan İlçesi arasındaki Peri Çayı üzerinde yapımı süren Pempelik Barajı şantiyesine gitti. Yaklaşık 400 kişilik grubun şantiyeye girmek istemesine özel güvenlik görevlileri engel oldu. Bir süre yaşanan arbedenin ardından göstericiler telleri demir makaslarla kesip içeriye girdi. İş makineleri ile araçlara saldıran göstericilere güvenlikçiler engel olamadı. Bu sırada personeli taşıyan bir araç ateşe verip yakıldı. 
 
Özel güvenlikçilerin havaya ateş açması üzerine şantiye giren göstericiler, barakaları da ateşe verip yaktı. Süren olaylar sırasında yakıt tanklarının da alev olması üzerine bölgeyi silah dumanlar kapladı. Özel güvenlik görevlileri göstericileri dağıtmak için havaya ateş etti. Şantiye çevresinde olaylar sürerken bölgeye Karakoçan İlçesi’nden takviye güvenlik görevlileri istendi.
 

ETİKETLER

çevretuncelihesbaraj

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24