Çevreciler şantiye bastı, araçları ateşe verdi

Tunceli ile Elazığ’ın Karakoçan ilçesi arasındaki Peri Çayı üzerinde yapımı süren Pempelik Baraj inşaatı şantiyesini basan bir grup çevreci, şantiye binası ile araçları ateşe verip yaktı. Şantiyenin özel güvenlik görevlileri saldırganları havaya ateş ederek dağıttı. Takviye ekiplerin istendiği şantiyede gerginlik sürüyor.

Tunceli ’de yarın başlayacak olan 12’inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali nedeniyle Avrupa ve Türkiye ’nin dört bir yanından gelen çevreciler Tunceli -Elazığ’ın Karakoçan İlçesi arasındaki Peri Çayı üzerinde yapımı süren Pempelik Barajı şantiyesine gitti. Yaklaşık 400 kişilik grubun şantiyeye girmek istemesine özel güvenlik görevlileri engel oldu. Bir süre yaşanan arbedenin ardından göstericiler telleri demir makaslarla kesip içeriye girdi. İş makineleri ile araçlara saldıran göstericilere güvenlikçiler engel olamadı. Bu sırada personeli taşıyan bir araç ateşe verip yakıldı.

Özel güvenlikçilerin havaya ateş açması üzerine şantiye giren göstericiler, barakaları da ateşe verip yaktı. Süren olaylar sırasında yakıt tanklarının da alev olması üzerine bölgeyi silah dumanlar kapladı. Özel güvenlik görevlileri göstericileri dağıtmak için havaya ateş etti. Şantiye çevresinde olaylar sürerken bölgeye Karakoçan İlçesi’nden takviye güvenlik görevlileri istendi.