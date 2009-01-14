Çevreciler parayı bastırdı, doğayı korudu

Çevreciler bu kez ne kendilerini zincirledi, ne oturma eylemi yaptı. Parayı basıp, son noktayı koydu.





İngiltere'de ünlü Heathrow Havaalanı'nın genişletilmesine karşı çıkan ve aralarında ünlü oyuncu Emma Thompson'ın da bulunduğu çevreci grup, parayı bastı, havaalanının genişleyeceği arsayı satın aldı. Devlet ve havaalanı işletmesi kala kaldı.





İngiltere'nin en büyük havaalanlarından, başkent Londra'daki Heathrow'un üç numaralı pistinin inşa edilmesi planlanan arsanın, havaalanının genişletilmesine karşı çıkan çevreci grup tarafından satın alındığı ortaya çıktı.



Sipson köyü yakınlarındaki, bir futbol sahası büyüklüğünde olduğu belirtilen arsaya pistin yapılması halinde çevredeki yüzlerce evin yıkılması gerekeceğine dikkati çekiliyor.



Arsayı satın alan Greenpeace Koalisyonu adlı grup tarafından yapılan açıklamada, Heathrow'un genişletilmesi planları rafa kalkmadıkça, arsanın devlete veya havaalanı işletmecisi BAA'ya satılmayacağı belirtildi.



Greenpeace yöneticisi John Sauven, Heathrow'un genişletilmesi planlarına "kalın" bir çomak soktuklarını söyledi.



Emma Thompson da grupta



Arsanın, aralarında oyuncu Emma Thompson, Muhafazakar parti milletvekili Justine Greening ve Liberal demokrat milletvekili Susan Kramer'ın da bulunduğu üyeleri tarafından satın alındığını ifade eden Sauven, arsa için ne kadar para ödendiğini ise açıklamadı.



Çevre kirliliğini önlemek istiyorlar



Greenpeace üyeleri havaalanının genişletilmesine, inen ve kalkan uçak sayısının artarak daha fazla gürültü ve çevre kirliliğine yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.



Alanın genişletilmesini destekleyenler ise inşaat sürecinin yaklaşık 65 bin kişiye istihdam sağlayacağını ifade ediyor.



Heathrow'un genişletilmesi konusundaki nihai kararın bu hafta içinde hükümet tarafından açıklanması bekleniyor.

