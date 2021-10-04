Çevreciler, Erdoğan ve Putin arasında geçen yeni nükleer güç santralleri gündemine tepkili

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’deki görüşmelerinde, Türkiye’nin yeni nükleer güç santrallerinin inşa edilebilecekleri somut yerler üstüne konuştuklarını söyledi. Çevreciler duruma, “Doğayı katleden, çok maliyetli bir üretim şekli olan nükleer, askeri ve siyasi pazarlık ürünü haline geldi” diye tepki gösterdi.

Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Emine Özkan, “Rusya ile ilişkilerde nükleerin pazarlık için kullanılmasını, Rusya'ya enerjide bu kadar bağımlı hale getirilmemizi doğru bulmuyoruz. Türkiye yangınlar ve kuraklıkla boğuşurken yeni nükleer santrallerin bedeli çok ağır olur” dedi.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan, Özkan, “Türkiye EPDK verilerine göre bugün elektriği 4.5 dolar/sentten alıp tüketiciye 5.5 dolar sente satıyor. Akkuyu'dan elektriğin 12.35 dolar sent gibi yüksek bir seviyeden alınacağı açıklandı. Bu, tüketiciye nükleer enerjinin 3 kat pahalıya ulaşacağı anlamına geliyor. Nükleerin maliyeti yine tüketicinin sırtına yüklenecek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, er ve geç daimi bir nükleer atık tesisi kurmak zorunda da kalacak”

Yeşiller Partisi ve Nükleersiz.org'dan Pınar Demircan, 20 milyar dolarlık Akkuyu Nükleer Santral maliyetine atık depolama alanlarının dahil olmadığını, Rusya yasalarına göre 3. dünya ülkelerinden nihai nükleer atık almadıklarını, yani Türkiye'nin er ve geç daimi bir nükleer atık tesisi kurmak zorunda da kalacağını anlattı. Demircan, “Nükleer, doğa için akıl almaz bir felakettir” ifadesini kullandı.