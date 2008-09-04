Çevreciler artık daha örgütlü

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK), KARDOĞA ve İÇDOĞA federasyonlarının ardından Marmara Doğa Koruma Federasyonu'nu (MARDOĞA) kuruyor.



TÜRÇEK Genel Sekreteri Kerem Ateş, 2004'te Doğu Karadeniz'deki doğa ve çevre dernekleriyle kurdukları Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu ile (KARDOĞA) başlattıkları federasyonlaşma çalışmalarını İç Anadolu'daki çevreci sivil toplum örgütleriyle kurdukları İÇDOĞA'yla devam ettirdiklerini söyledi.



Üçüncü projelerini ise Marmara Bölgesi'nde yürüttüklerini dile getiren Ateş, 1 Aralık 2007'de AB desteğiyle başladıkları proje çalışmasının 1 Eylül 2008'de sona erdiğini söyledi. Proje kapsamında özellikle Güney Marmara'daki sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik bir eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Ateş, "Bu projeye katılan sivil toplum kuruluşları, Marmara Doğa Koruma Federasyonu'nu kurma işlemlerini başlattı. Marmara Bölgesi'nde, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Edirne'deki sivil toplum kuruluşları, yeni kurulan federasyonda yer alıyor.'' dedi.



Marmara Bölgesi'nin en büyük çevre sorununun sanayi kaynaklı kirlilik olduğunu söyleyen Ateş, "MARDOĞA, sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılması ve su kaynaklarının korunması yönünde projeler yürütecek.'' dedi.



Marmara'dan sonra Akdeniz ya da Ege Bölgesi'nde kuracakları yeni bir federasyondan sonra Türkiye Doğa Koruma Federasyonu için harekete geçeceklerini kaydetti

