Çevreciler Alamos Gold’u Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikâyet etti; "İnsanlığa karşı suç işlediler"

Çevreciler ve bölge sakinleri Türkiye’nin doğa harikası Kaz Dağları’nda büyük tahribata neden olan Alamos Gold şirketinin yetkilileri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre dilekçede, şirketin madencilik faaliyetiyle kasten iklim krizine neden olduğu, Koronavirüs salgınına neden olan ekosistem değişikliğine ve kirliliğine yol açtığı anlatıldı. “Kasten iklim değişikliğine yol açarak gezegende yaşayan 7 milyar insanın toplu yok olmasına neden olacak sürece katkı koyan failler aleyhinde ‘insanlığa karşı suç’ işlemeleri nedeniyle soruşturma ve dava açılmasına, neticeten cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ederiz” denildi.

Şirketin faaliyetlerinin ekolojik dengeyi etkileyerek Covid-19 salgınının artmasına da neden olduğu ifede edilerek, “yerel ekosistemleri bozdukları gibi, büyük ekosistem olan gezegenin ekolojik dengesini bozucu faaliyetleriyle insanlık tarihinin karşılaştığı en bulaşıcı ve tehlikeli salgın hastalık olan Covid-19 salgınının oluşmasına ve salgının artmasına katkıda bulunarak insanlığa karşı suç işlemişlerdir” denildi.

Dilekçede, “ticari kazanç sağlamak uğruna madencilik faaliyetlerini sürdürmenin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmayı gerektiren insanlığa karşı suç oluşturduğu” vurgulandı.

Bilimsel makalelere de yer verilen dilekçede önümüzdeki 20 yılda iklim krizinin, yeni bölgelerde yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan en önemli sorun olacağına değinildi ve madencilik faaliyetlerinin gelecekteki yeni salgınların önünü açacağı ifade edildi.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Madencilik gibi yıkıcı, yok edici tesisler için ormanların katledilmesi ülkemizin, çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini baltalamakla eşdeğerdir” denilen dilekçede özetle şu sözler kaydedildi: “Alamos Gold, ÇED raporunda 45 bin 650 ağaç kesileceği taahhüt edilmesine rağmen 347 bin 815 ağaç keserek ekokırım gerçekleştirmiştir. Her ağacın yılda ortalama 150 kilo karbondioksit yok ettiği bilimsel gerçeğinden yola çıkarak, Alamos Gold, yılda 52 milyon 172 bin 250 kilo fazladan karbondioksit salımına neden olmuş, iklim değişikliğini hızlandırmış ve insanlığa karşı suç işlemiştir.”