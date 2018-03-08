Çevreciler ağaç kesimini durdurdu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi Armutlu Dere Mevkisi\'nde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kesimlere, çevre sakinleri müdahale etti. Ağaçların bulunduğu bölgeye giden çevreciler, ekipleri durdurarak çalışma yapmasına izin vermedi. Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, kesimlerin teknik çalışma olduğunu belirterek, vatandaşların endişe duymamasını istedi.

Ağaç kesimine, çevrecilerin müdahale etmesi üzerine, Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal\'dan açıklama geldi. Çam ağaçları ile kaplı alanda başlayan kesimlerin durdurulduğunu açıklayan Şahin Aybal, alanın endüstriyel ağaçlandırma yapılacak küçük bir saha olduğunu belirtti. 56 dekar bir arazi üzerinde başlatılan ağaç kesimlerinin teknik çalışma olduğunu ifade eden Aybal, \"30 yıl sonra tekrar endüstriye kazandırılmak üzere toprağı verimli olan sahaları ağaçlandırıyoruz. O saha da buna uygun bir saha olduğu için projelendirildi. Teknik ormancılığa müsait olan bir çalışma\" dedi. Alanda, bin metreküpe yakın odun hammaddesinin kesileceğini açıklayan Aybal, buradan alınan malzemenin sanayide değerlendirileceğini söyledi. Kesilen ağaçların yerine de 30 yıl sonra tekrar kesilmek üzere nitelikli ağaçlandırma yapılacağını kaydeden Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, çalışmaların planlı kesimler olduğunu belirtti.

\'AĞAÇ KESİMİ SÜRECEK\'

Ağaç kesim alanına giden vatandaşların çalışmaları durdurduğunu ancak bu kesimlerin süreceğini açıklayan Aybal, \"Foçalı vatandaş buna karşı çıkıyor. Biz o projeyi devam ettirmek istiyoruz. Şimdilik arkadaşlarımız durdurdu ama devam ettireceğiz. Ben il dışındayım, döndüğümde konuyu yeniden değerlendireceğiz\" ifadelerini kullandı.

Bölgede kesim işlemlerinin ardından nitelikli ağaçlandırma çalışması yapılacağının altını çizen Aybal, \"Bu vatan toprağı bizim toprağımız. Neticede üretime katkıda bulunmak lazım. Vatandaşlarımız buranın farklı bir amaçla kullanılacağını düşünüyor. Ama diğer yıllarda da yaptığımız örnek çalışmalar var. Önceki yıllarda kesim yaptığımız sahalar, ne sanayi bölgesi oldu ne de başka bir amaçla kullanıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda endişelenmesine gerek yok. Orası tamamen endüstriyel ağaçlandırma sahası. Burada ülkemizin enerji açığını kapatmaya yönelik bir çalışma yapıyoruz. Endişeye gerek yok\" dedi.



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