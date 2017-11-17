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Eğitim

Çevreci miniklere geri dönüşüm eğitimi

İSTANBUL, (DHA)-AVCILAR Belediyesi ilçe genelindeki okullarda çevre seferberliği başlattı

17 Kasım 2017 20:08

İSTANBUL, (DHA)-AVCILAR Belediyesi ilçe genelindeki okullarda çevre seferberliği başlattı. Çevre Koruma ve  Kontrol Müdürlüğü, Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu’nda öğrencilere, çevre ve toplum sağlığı açısından \'geri dönüşümün\' önemi ve ekonomiye katkıları anlatıldı.

 Çevre duyarlılığına sahip yeni nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmak amacıyla Avcılar Belediyesi\'nce ilçe okullarında eğitim atağı başlatıldı. Belediye, çevre eğitimi seferberliği kapsamında, Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu’nda eğitim verildi. Eğitim programında anaokulu öğrencilerine, geri dönüşümün çevre ve toplum açısından önemi ifade edilerek teknik bilgiler çerçevesinde geri dönüşümün doğal hayata ve ekonomiye katkıları aktarıldı.

ÇEVREYE VERİLEN ÖNEM İNSANA VERİLEN ÖNEMLE EŞİTTİR

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, büyük özen gösterdiği bu konu ile ilgili olarak, “Hayatımızda büyük önem taşıyan çevre, mevcut olan tüm değerleri ile birlikte sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmemiz için korumamız gereken önemli bir değerdir. Çeşitli nedenlerden dolayı çevrenin tahrip edilmesi ve kirletilmesi insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte ve gelecek nesillerimiz için büyük tehlike oluşturmaktadır. Çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve çevreyi korumak, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya ve yaşanabilir bir çevre bırakmak hepimizin önemli görevlerinden olmalıdır. Çevreye verdiğimiz zarar aslında insanlığa verilen zarardır. Çevreye verilen önem de insan varlığına verilen önemle eşittir” dedi.

(FOTOĞRAF)

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