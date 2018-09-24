Çevreci mahalleliden destekçilerine kavurma ve gözleme ikramı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Büyükorhan ilçesinde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline tepki gösterip inşaatın temelinin atılmaması için aylardır gece gündüz nöbet tutan kırsal Karaağız Mahallesi sakinleri, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'ndan inşaatın durdurulması için rapor çıkmasının ardından, kendilerine destek verenleri mahallerinde ağırladılar. Karaağızlılar konuklarına gözleme ve kavurma ikram etti.

Büyükorhan ilçesi kırsal Karaağız Mahallesi’nde ocak ayında Satem Enerji San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından biyokütle enerji santrali yapılmasına karar verildi. Köylerindeki bazı arazilerin bu amaçla alındığını öğrenen mahalle sakinleri aralarında yaşlı, kadın ve çocukların bulunduğu gruplar halinde inşaatın temelinin atılmaması için eylem başlattı, gece gündüz dönüşümlü olarak nöbet tuttu. İş makinelerinin ve malzeme getiren kamyonların girmemesi için mahalle girişine traktör lastikleri ile barikat kuran Karaağızlılar, avukatları Eralp Atabek aracılığı ile projeyi yargıya taşıdılar. Açılan davalar devam ederken, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu inşaatın yapılacağı alanda tarihi eserlerin olduğunu belirterek projenin durdurulmasını istedi. Bu haber, projeye karşı çıkanları mutlu etti.

KAVURMA VE GÖZLEME İKRAM ETTİLER

Projenin yaşama geçirilmemesi için nöbet tutan Karaağızlılar, kendilerine destek veren aralarında Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, Doğader Başkanı Caner Gökbayrak ve çevrecileri mahallelerinde ağırladılar. Eylemlerine devam edeceklerini söyleyen mahalle sakinleri, davetlilere kendi elleriyle yaptıkları gözleme ve kavurmadan ikram ettiler, topluca fotoğraf çektirdiler.

Burada konuşma yapan Orhaneli Belediye Bakanı İrfan Tatlıoğlu, \"Firma santral yapılmasını isterken mahalleli ise \'hayır\' diyor. Burada yaşayanlar yok sayılmalarından rahatsızlık duyuyor. 700 yıllık geçmişi olan bir köy burası. Ben kendilerini haklı buluyorum. Bunlara sorulabilir ve proje hakkında bilgi verilir, ondan sonra yapılabilirdi. Cumhurbaşkanımız bile gerekli gördüğünde halka dönüyor. Ben de köylünün yanında yer alıyorum ve onlara destek veriyorum\" dedi.

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da Karaağız’ın 700 yıllık bir geçmişinin bulunduğunu hatırlatarak, santralin yapılacağı yerde tarih yattığını söyledi. Altun, “Santralde katı atıkların yakılacağı söyleniyor. Oysa katı atık olarak belirlenen mısır koçanı, şeftali çekirdeği, orman artıkları yok. Bunları nereden bulup buraya getirecekler. Davaların sürecini bekliyoruz\" diye konuştu.

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