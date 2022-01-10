Çevreci DiCaprio 150 milyon dolarlık yatla tatil yapması nedeniyle eleştiriliyor

110 milyon sterlinlik bir yatta görüntülenen Amerikalı ünlü aktör Leonardo DiCaprio, "iklim yalancılığıyla" suçlanıyor. DiCaprio'nun çevre dostu olmayan "süperyatta" tatil yapması tepki çekti.

Kısa süre önce Don't Look Up filmiyle hayranlarının karşısına çıkan DiCaprio, 2 Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşmuştu. Dünya liderlerine seslenen aktör iklim değişikliği konusunda dayanışmayla harekete geçmenin vaktinin geldiğini dile getirmişti.

Independent Türkçe'nin haberine göre DiCaprio'nun iklim değişikliği konusundaki duruşuna rağmen The Vava II adlı süperyatta görüntülenmesi aktöre eleştiri oklarının çevrilmesine neden oldu. Söz konusu yat 11 kilometrelik bir mesafe kat ettiğinde ortalama bir arabanın bir yılda ürettiği kadar karbon üretiyor.

Birleşik Krallık'ta üretilen en büyük yat

The Vava II'nin 6 masası bulunuyor ve üstünde helikopter pisti yer alıyor. Yatın yakıt deposunu doldurmak 250 bin sterlin gibi ciddi bir meblağa mal oluyor.

47 yaşındaki aktör, 24 yaşındaki sevgilisi Camila Marrone'la birlikte Karayipler'deki St. Barts adasının yakınında yılbaşından bu yana tatil yapıyor.

Çiftin tatil yaptığı The Vava II, Birleşik Krallık'ta üretilen en büyük yat olma özelliğini taşıyor. İkili yatta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. The Vava II'nin sahibiyse 46 yaşındaki İsviçreli ilaç milyarderi Ernesto Bertarelli.

The Vava II'de spor salonu, yüzme havuzu, sinema ve 'beach club' bulunuyor. Yat, 30 kişilik mürettebat ve 22 yolcu alabiliyor.

Aktörün bugüne birçok iklim projesi için 75 milyon sterlin bağış yaptığı düşünülüyor. Yakın zamanda nesli tükenmekte olan bir ağaç türüne Uvariopsis dicaprio adı verilmişti.