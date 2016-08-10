Çevreci çiftçiler saçma yerine bulgurlu fişek atıyor

Edirne'de doğaya ve hayvanlara zarar vermek istemeyen çiftçiler, tarlalarını yabani hayvanlara karşı korumak için saçma yerine bulgur atan ses fişekleri kullanmaya başladı.



hürriyet'in haberine göre; özellikle ayçiçeği tarlalarını ve meyve bahçelerini, domuzlardan ve zararlı kuşlardan korumak isteyen çiftçiler, dom dom kurşunu yerine bulgur dolu fişekler satın alıyor.

Çiftçi Hasan Yel, bölgede domuz varlığının çok fazla olduğunu, hayvanların tarlalara büyük zarar verdiğini anlattı.

Genelde domuzları korkutmak için ses fişekleri kullandıklarını aktaran Yel, “Önceden tarlada bulunan ürünlerimizi korumak için saçma atan ses fişekleri kullanıyorduk. Bulgur atan fişekler çıkınca onları tercih etmeye başladık. Hem fazla ses çıkartıyor, hem de doğaya zarar vermiyor. Domuzları korkuturken kuşları da yemliyoruz” ifadelerini kullandı.