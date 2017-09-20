Çevreci Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu

Antalya’nın Finike İlçesi’nde doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç, tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nde ölü bulundu. Yamuç ilk bilgilere göre kendisini asarak intihar etti.

Finike İlçesi’nde taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin, 9 Mayıs Salı günü Kızılcık Yaylası’ndaki dağ evlerinde öldürülmesiyle ilgili aynı bölgede oturan Ali Yamuç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Ali Yamuç, bir süre önce ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmişti.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre, katil zanlısı Yamuç, kapatılan mermer ocağında çalışan ‘Çirkin’ lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin lira teklif ettiğini, 3 bin liasını ödediğini söylemiş, “10 gün içerisinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun” demişti. İddianamenin önümüzdeki hafta tamamlanması ve davanın başlaması bekleniyor.

Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun Finike’deki mermer ocaklarına karşı yürüttüğü mücadelede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği’nde (TOROÇDER) birlikte görev yapan ve cinayetlerle ilgili Büyüknohutçu ailesinin de avukatlığını üstlenen İsmail Doğan Tunçbilek, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında intihar olayını doğruladı.

"Resmi açıklama bekliyoruz"

Tunçbilek, ”Kendisi intihar etmiş. Ancak ne şekilde intihar ettiğine yönelik ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Cinayetle ilgili henüz iddianame hazırlanmadı, önümüzdeki hafta hazırlanmasını bekliyoruz. İlk duruşmada bizim bilmediğimiz farklı konulardan bahsedeceğini düşünüyorduk ama şimdi öldüğü için açıkça olayın kapalı kısımlarıyla ilgili bilgileri maalesef öğrenemeyeceğiz. Dosyayla ilgili esas delili, unsuru kaybetmiş olduk” diye konuştu.

Emine Büyüknohutçu, “Biz de şaşkınız. Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılacağı söylendi. Olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Avukatlarımızla görüştük. Onlar da olayı araştırıyor” dedi.

Öte yandan cinayetle ilgili iddianame hazırlık sürecinin son aşamasına gelindiği, savcının cinayet esnasında uzak atış mı yakın atış mı yapıldığı ile ilgili belgeyi beklediği öğrenildi. İntihar olayı ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Avukat: Ortada bir tuhaflık var

Zafiyet söz konusu olduğunu savunan Büyüknohutçu ailesinin avukatlarından Fikri Doğan ise “Yeni cezaevlerine girerken biz bile çok zorlanıyoruz. Ortada bir çarşaf var ama onca kalabalığın, denetimin içinde bu nasıl yapıldı bilemiyoruz. Ortada bir tuhaflık var. Cezaevi savcısından açıklama bekliyoruz. Şunu iyi bilmek lazım; cezaevinde intihar etmek kolay değil” diye konuştu.

Doğan cinayet zanlısının intiharı nedeniyle dosya hakkında takipsizlik kararı verileceğini belirterek şöyle dedi: “Dosyaya ölüm nedeniyle takipsizlik kararı verilecek. Fakat savcı beyden aldığımız son bilgiye göre Ali Yamuç’un eşi Fatma Yamuç hakkında iddianame hazırlamayı düşündüğünü söyledi. Tabii bu kesinleşmedi. Adam öldürmeye iştirak ve suç delili karartmaktan iddianame hazırlanabilir.”

Cinayetle ilgili iddianame hazırlık sürecinin son aşamasına gelinmişti. Savcının cinayet esnasında uzak atış mı, yakın atış mı yapıldığı ile ilgili belgeyi beklediği öğrenilmişti.