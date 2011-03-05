-ÇEVRECİ BAŞKAN TOPRAĞA VERİLDİ BODRUM (A.A) - 05.03.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşamını yitiren Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Victor Ananias, Bodrum'da toprağa verildi. Edinilen bilgiye göre, 1 haftalık tatil için Fethiye'nin Ölüdeniz beldesi Faralya köyünde yaşayan annesi Gülben Singitay Ananias'ın evine gelen Victor Ananias, perşembe günü kaldığı odada annesi tarafından ölü bulunmuştu. Kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ananias'ın cenazesi, buradan ailesi tarafından alındı. Cenaze, Bitez Kaynak Camisi'nde kılınan namazın ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ananias'ın mezarına ailesi ve yakınları tarafından buğday döküldü ve cenazeye katılanlara tohum dağıtıldı. Cenaze törenine Victor Ananias'ın annesi, abisi Yaman Olgaç, yakınları ve ilçede yaşayan bazı yabancı uyruklular katıldı. Victor Ananias'ın yengesi Elif Olgaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ananias'ın ölüm nedeniyle ilgili çeşitli söylentiler olduğunu ifade ederek, "Ölüm nedenini bilmiyoruz. Victor ölmeden önce doğada yediği bir mantardan sonra rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmış. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmamış. Bir gün sonra annesi onu uyandırmaya gittiğinde ölü bulmuş. Yapılan otopsiyle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Mangaldan çıkan gazdan zehirlendiği yönündeki iddialar konusunda bir bilgimiz yok. En azından adli tıptan şimdiye kadar böyle bir açıklama yapılmadı. Annesi ve kendisi yıllardır mangalda odun yakarak ısınırlardı. Yine öyle yapmışlar" dedi. Olgaç, Ananias'ın Şilili bir baba ile Türk annenin çocuğu olduğuna işaret ederek, "Victor Müslüman'dı ama Türk vatandaşı değildi. Bu nedenle cenazesi Müslüman geleneklerine göre toprağa veriliyor. Daha sonra evde helvasını yapacağız" diye konuştu. Buğday Dergisi İletişim Direktörü Gizem Altın ise Ananias'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, ölüm nedeninden çok şimdiye kadar yaptığı işlerin konuşulması gerektiğini söyledi. Ananias'ın 20 yıldır ekolojik yaşam, doğa ve organik tarım için çalıştığını anlatan Altın, kendisinin Türkiye'deki ekolojik yaşamı yurt dışında tanıttığını ifade etti.