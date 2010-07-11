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Yaşam

Çevre yolunda U dönüşü kazası: 5'i polis, 9 yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 5'i polis memuru, 9 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul plakalı bir aracın Batman'da çevre yolunda U dönüşü yapmak istemesi üzerine resmi bir polis aracıyla çarpışmasının ardından 5'i polis memuru 9 kişi yaralanırken, yaralanan sivillerden Mert Tarlak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, 5'i polis memuru, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Süleyman Tarlak yönetimindeki 34 BH 8671 plakalı otomobil, çevre yolunda ''U'' dönüşü yapmak isterken, resmi polis otosu ile çarpıştı.

Kazada, polis memurları Mehmet Demirkan, Serkan Uslanmaz, Abdusselam Tora, Yaşar Kanlı ve Ahmet Ayar ile otomobil sürücüsü Süleyman Tarlak, otomobilde bulunan Yasemin Tarlak, Mert Tarlak ve Aslan Tarlak yaralandı.

Yaralılar, Batman Bölge Hastanesi ve Özel Dünya Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mert Tarlak'ın durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


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