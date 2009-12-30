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Yaşam

Çevre Yoluna briket duvar ördüler

27 hak sahibinin 5 bin 873 metrekare arazisi de yol yapımına dahil edilmişti

30 Aralık 2009 02:00

 T24- Karayolları yol yapıp, kamulaştırma parasını ödemeyince arazi sahipleri Çevre Yolunu duvarla çevirdi! Hak sahiplerinden Eyüp Direkli, biriket duvarın üstüne ‘Bu alan özel mülkiyettir, girilmez’ tabelası da asarken Şanlıurfa trafiğinde büyük aksamalar yaşanmaya başladı.

2003 yılında Şanlıurfa kent merkezi trafiğini hafifletmek için Diyarbakır ile Mardin karayolunu birbirine bağlayan bir çevre yolu yapılmaya başlandı. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü, yapılan yola hazine arazisi dışında 27 hak sahibinin 5 bin 873 metrekare arazisini de dahil etti.

Kamulaştırma bedeli isteyen hak sahipleri sonuç alamayınca Şanlıurfa 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ‘El Atmanın Önlenmesi’ davası açtı. Manhkeme Karayolları’nı suçlu buldu. Karar Yargıtay’da onaylanınca hak sahipleri yola barikatlar kurdu. Barikatlar kaldırılınca da duvar ördü. Karayolları ekipleri, kaza ihtimaline karşı yolu tamamen kapattı.

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