Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED uyarısı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği uygulamaları konusunda, il müdürlüklerini ve valilikleri uyardı. Bakanlık tarafından kurumlara gönderilen yazıda, maden ve taş ocakları gibi çalışmalarda, ÇED raporu veya proje tanıtım dosyaları değerlendirilirken, bu tür tesislerin yaratacağı çevresel sorunlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu. Bakanlık ayrıca mahkeme kararlarının süresinde uygulanması gerektiğini de belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED Yönetmeliği uygulamaları konusunda, il müdürlükleri ile valiliklere uyarıda bulundu. Bakanlık tarafından kurumlara gönderilen yazıda, \'ÇED gereklidir\' veya \'ÇED gerekli değildir\' kararı verilme yetkisinin valiliklere devredildiği belirtildi. Yazıda, ÇED sürecinde yer alan doğaltaş ve agrega (kum ve çakıl karışımı taşlar) ile yine madencilik faaliyetlerinde, oluşacak çevresel sorunlara dikkat çekildi, ilgili kurumların bu tür faaliyetleri daha hassas bir şekilde inceleyerek değerlendirmesi tavsiyesinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca, bu tür projeler konusunda mahkemelerin verdiği kararların, süresinde uygulanması gerektiğinin de altını çizdi. Kurumların proje dosyaları değerlendirilirken, mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi, Bakanlık tarafından valiliklere iletilen uygulama talimatlarına uyulması gerektiği kaydedildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISINA BAKILACAK

Agrega ve doğaltaş madenciliği projelerinde de yine dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda valilikleri uyaran Bakanlık, bu tür projelerde, tanıtım dosyasında yer alması gerekenleri sıraladı. Buna göre, dosyalara proje alanlarına ait fotoğraflar eklenecek, korunan alanlara dair harita hazırlanarak, proje alanı işaretlenecek, flora ve fauna kısmı da bir biyolog tarafından hazırlanacak. Projenin özellikleri bölümünde ise, proje alanının seçilme nedenleri açıklanırken, fayda maliyet analizi, net kar ortaya konulacak şekilde kazanç dağılımı (işletme maliyeti, vergileri devlet hakkı), brüt kar dağılımı, projenin Türkiye ekonomisine katkısı sayısal değerlerle gösterilecek.