Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan kentsel dönüşüm ayarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşla müteahhit firma arasında yapılan sözleşmeleri feshetme yetkisini İstanbul’da ilçe belediyelerine verdi. Müteahhitler yüzünden yarım kalan projelerde sözleşme iptalinin daha hızlı yapılmasıyla mağduriyetin çözülmesi hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaşın mağdur olmaması adına Ekim 2019’da bir düzenleme yapmış ve dönüşüm sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesinin önü açmıştı. Müteahhit firma tarafından inşaata 1 yıl başlanmaması ya da inşaatın 6 ay durması halinde vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvurarak sözleşme iptalini istiyordu. Hürriyet’ten Gülistan Alagöz imzalı habere göre, Alınan son kararla sözleşme iptalindeki yetki İstanbul’da 39 ilçe belediyesine verildi.

İstanbul’da riskli yapı ve dönüşüm projeleri sayısının diğer illere kıyasla daha fazla olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, sürecin hızlanması adına bu kararın alındığını ifade etti.

Gürgen, “Daha önce riskli yapı kararının onaylanması, kira yardımı ve dönüşüm kararına katılmayanların pay satışında yetkiyi ilçe belediyelerine vermiştik. Son aldığımız kararla sözleşme iptalleri de belediyelerce sağlanacak. İl genelinde tüm sözleşme iptal değerlendirmelerinin tek bir yerden yapılması yerine bu şekilde ilerlemesi vatandaşın lehine olacak” dedi.