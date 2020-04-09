T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'atıksu' genelgesi

09 Nisan 2020 16:04

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında atık sulara ilişkin olarak dezenfeksiyon uygulanacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulayacak.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek  Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak."

ETİKETLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıatık sudezenfeksiyongenelge
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24