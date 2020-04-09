Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'atıksu' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında atık sulara ilişkin olarak dezenfeksiyon uygulanacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulayacak.



Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:



"Koronavirüs tedbirleri kapsamında; sulamada kullanılan arıtılmış atıksulara dezenfeksiyon uygulanacak. Arıtılmış atıksu deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak."