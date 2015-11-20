Çevre Bakanlığı: Gürültüye yasak kalkmadı, ceza tutarını indirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Mustafa Öztürk, sokak düğünleri ve asker uğurlamaları için yasakların kalkmadığını belirterek, “Gürültü kirliliğiyle ilgili cezalar Çevre Kanunu’nda 50 bin liradan başlıyordu. Cezalar çok yüksek olduğu için hiç uygulanmıyordu. O nedenle cezaları Kabahatlar Kanunu çerçevesine aldık. Bu kanunda cezalar 150 liradan başladığı için daha uygulanabilir olacak” dedi.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; Prof. Mustafa Öztürk, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği’nin ardından başlayan tartışmaları değerlendirdi. Daha önce sokak düğünleri ve asker uğurlamalarında insanları rahatsız eden gürültü nedeniyle ceza kesemediklerini açıklayan Öztürk, “Düğün ve asker uğurlamalarıyla ilgili yasak kalkmadı. Gürültü kirliliğine geçit yok” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültü yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı. Buna göre mahalle aralarında ve meskenlerde yapılan düğün, asker uğurlama ve benzeri kutlamalar 'gürültü yasağı' kapsamından çıkarılmıştı.

"Hiçbir kurum gürültü kirliliğine karşı ceza kesmiyordu"

Yönetmelikle ilgili 300’ye yakın kurumdan görüş aldıklarını söyleyen Öztürk, şu açıklamalarda bulundu: “Çevresel Gürültü Yönetmeliği ile cezaları daha uygulanabilir hale getirdik. Yönetmeliği AB mevzuatıyla uyum için revize ettik. Ülkemizde sokak düğünü ve asker uğurlaması gibi bir gerçek var. İnsanlar düğünlerini sokakta yapar, askere gidecek çocuklarını davulla zurnayla uğurlar. Fakir Anadolu insanı düğünlerde salon yerine sokakları tercih eder. Biz daha önce gürültü kirliliği yaratanlara karşı Çevre Kanunu’na göre ceza uyguluyorduk. Ceza vardı ama maalesef uygulayamıyorduk. Hiçbir kurum gürültü kirliliğine karşı ceza kesmiyordu. Çünkü idari para cezalarının miktarı çok yüksek. 50 bin lira ceza kesmek zorunda kalıyorsun. Doğal olarak insanlar sıkıntıya girmesin diye valilikler ve belediyeler bu yaptırımı uygulamıyordu.”

Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirilecek

“Oğlunu askere uğurlayan bir kişiye hangi valilik bu cezayı keser?” diye soran Öztürk, “Biz yapılan düzenlemeyle cezaları Çevre Kanunu’ndan çıkararak Kabahatler Kanunu’na aldık. Kabahatler Kanunu’nda gürültü kirliliğiyle ilgili cezalar 150 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar çıkıyor” dedi. Böylece cezaların uygulanmasının daha da kolaylaşacağını söyleyen Prof. Öztürk, “Yoksa öyle düğün ve asker uğurlamaya yasak kalkmadı, yanlış anlaşılmasın. Gürültü kirliliği kapsam dışına çıkarılmış değil. Gürültü kirliliğine geçit yok” şeklinde konuştu.

Öztürk şunları kaydetti: “Düzenlemeyle insanın uyku zaman dilimini saat 24 ile 7 arasında olacağını varsayıyoruz. Bu saatler arasında özellikle konut, hastane, yurt gibi çok hassas olan yerlerde konser, miting, festival, düğün gibi açık hava eğlenceleri kesinlikle yapılamayacak. Ayrıca okul, hastane gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda da 24 saat boyunca eğlence maksadıyla havai fişek ve maytap gibi araçlar kullanılamayacak.”