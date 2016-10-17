Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'köysel dönüşüm' projesini başlatıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, şehirlerde yürütülen kentsel dönüşüm uygulamaları ile birlikte köylerde de 'sağlıksız' ve 'kimliksiz' yapıların ortadan kaldırılarak, yöresel mimari ile geleneksel köy yaşamının birleştirileceği 'kırsal (köysel) dönüşüm' çalışmaları başlatılacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce başlatılması planlanan "Kırsal (Köysel) Dönüşüm Projesi" ile yöresel mimarinin ön plana çıkarıldığı örnek köylerin oluşturulması hedefleniyor.

Bakanlık, bu kapsamda öncelikli olarak "yerel malzeme kullanımını teşvik eden yöresel yapı projeleri" geliştirilmesini sağlayacak. Yöresel dokuyu dikkate alan köylerin inşasında rehber niteliğinde olacak bu çalışmayla Türkiye'de yöresel mimariye olan ilgi ve hassasiyetin artırılması amaçlanıyor.

Projeyle Türkiye'de kırsal alanlardaki sağlıksız ve kimliksiz yapılaşmaların bertaraf edilerek yerine yöresel özellikler ile geleneksel köy yaşamının bir araya getirildiği, nitelikli, güvenli yapılarla inşa edilen köylerin oluşturulması hedefleniyor.

Yerel malzemeyle inşa edilecek

Köylerdeki yeni yapılar; bölgenin yöresel dokusunu ve yöre halkının kültürel özelliklerini yansıtacak, doğal şartlara, arazi yapısına, yaşam koşullarına ve alışkanlıklarına uygun inşa edilecek.

Örnek yapılarda yöresel malzemelerin kullanılacağı projede, evler güvenli, afetlere dayanıklı ve insan sağlığını dikkate alacak şekilde yapılacak.

Dönüşüm, belirlenecek köylerde başlayacak

Yerel malzeme kullanımını teşvik eden yöresel yapılara ilişkin örnek projelerin oluşturulmasıyla "Kırsal (Köysel) Dönüşüm" çalışmaları da başlatılmış olacak.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından köy gelişim alanı, köy nakil ve toplulaştırmasına yönelik uygulamalar çerçevesinde projenin gerçekleştirileceği ilk köyler belirlenecek.

Belirlenen köylerde, yerel malzeme kullanımını teşvik eden yöresel yapı projeleri kullanılacak. Evleri, ticarethaneleri, sosyal tesisleri, ibadethaneleri, yeşil alanları, otoparkları, kamu yapıları ve meydanlarıyla örnek köy projeleri hayata geçirilecek.

Bakanlık, "köysel dönüşüm" çalışmalarını, örnek mimari projelerin belirlenmesinin ardından başlatmayı planlıyor.