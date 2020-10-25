Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kıyı Kanunu’nun bazı maddelerinde değişikliğe gitti; yapay adacıklar için imar planı hazırlanabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan, Kıyı Kenar Çizgisi ile ilgili olan Kısmi Yapılaşma tanımına ‘Barınak, Tonoz Sistemleri, Rekreatif Amaçlı İskele’ bölümleri de eklendi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, yapılan değişiklikle yapay adacıkların imara açılabileceğini belirtti.

BirGün gazetesinden Gökay Başcan'ın haberine göre, bakanlığın yeni balıkçı barınağı tanımına göre, emsali karar alanının yüzde 2’sinde yüksekliği 6 buçuk metreyi ve 2 buçuk katı aşmayacak şekilde sosyal ve teknik alt yapı tesisleri kurulabilecek. Yönetmelikte ‘barınak’ tanımı da değişti. Yeni tanıma göre kıyılarda, emsal kara alanın yüzde 5’ini geçmeyecek, asma kat ile birlikte 5 buçuk metreyi geçmeyen barınaklar yapılabilecek.

Kıyılarda ve denizlerde yapılaşmaya neden olacak yönetmeliğe ilişkin uzmanlar koruma ilkelerini boşa düşürerek yasa dışı uygulamaları yasal hale getirilmeye çalışıldığını belirtti. Yapılan değişiklikleri değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, “Kıyılarda yapılan yasa dışı uygulamaları yasal hale getirme çabası” dedi.

Değişiklikte belirtilen sosyal ve teknik alt yapı tesislerine ilişkin konuşan Köymen, “Dolgu alanlarında akaryakıt istasyonu yapılabileceği belirtiliyor. Bu istasyonlar deniz ve kara araç larına hizmet verebilir. Burada aklan gelen ilk şey Kanal İstanbul Projesi” diye konuştu.

Tonoz sistemlerine ilişkin değişiklikle doğal koyların tehlike altına girdiğini ifade eden Köymen, “Doğal koy ve ada çevrelerinde tonoz sistemlerinin kurulacağından söz ediliyor. İskele bulunmayan yerlerde açık denizlere kurulacak tonoz sistemleri gemilerin bağlanacağı yer. Bu sistemlerin ‘gerekli’ görüldüğü yerler ise yine doğal koylar” ifadelerini kullandı.

Yönetmelikte değişiklerden birisi de ‘kıyı’ ibaresinden sonra ‘deniz’ kelimesinin getirilmesi oldu. Bu ibarenin kıyıların ardından denizlerin de parsellenerek imara açılacağı anlamına geldiğini belirten Köymen, “Denizde de imar planı hazırlanabilecek ve yapıların yükseleceği anlamına geliyor. Yapay adacıkların önünü açacak ve adacıklar için imar planları hazırlanabilecek” değerlendirmesini yaptı.