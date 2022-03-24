Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İSKİ'nin Kurbağalıdere itirazını kabul etti

İSKİ’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Kadıköy’de Medeniyet Üniversitesi için hazırlanan imar planlarında, Kurbağalıdere işletme bandının yapılaşmaya açılmasına karşı yaptığı itiraz kabul edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kadıköy'de Medeniyet Üniversitesi'nin Güney Yerleşkesi için hazırladığı plan değişikliği 12 Ekim 2021'de onaylanarak askıya çıkarıldı. Plana itiraz eden İSKİ, planlama alanı içerisinden Kurbağalıdere'nin geçtiğini belirterek dere ve kolektörlerin temizlik, bakım ve servisi için dere işletme bantlarının planlarda yol veya yeşil alan olarak korunması gerektiği hatırlatıldı.

Sözcü'nün haberine göre, dere bantlarında yapılaşmaya gidilmemesi, derenin doğal akışını engelleyecek herhangi bir çalışmanın kesinlikle yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu plan değişikliğinde ise dere işletme bantlarının üniversite alanı ve ibadet alanında kaldığı tespit edildi. Bu nedenle planda revizyon yapılması istendi.

İtiraz kabul edidldi

Bakanlık İSKİ'nin Kurbağalıdere işletme bandı sınırları içinde yapılaşma kararı getirilmeyecek şekilde değişiklik yapılması gerektiği yönündeki itirazını olumlu buldu.

Kurbağalıdere'nin kuzeyindeki dere işletme bandının bulunduğu kesimi yeşil alan olarak düzenledi. Dere güzergahı boyunca 10 metre genişliğinde aks oluşturacak şekilde park planlandı.

Dere işletme bandını kapsayan alanın 10 metreye çıkarılması nedeniyle yapılaşma alanı daralan cami alanı da batıya kaydırıldı.

Kadıköy Belediyesi'ne ret

Kadıköy Belediye Başkanlığı da planlarda “belediye hizmet alanı” ayrılmasını isteyerek itirazda bulundu.

Ancak belediyenin talebi olumlu bulunmadı. Daha önce yapılan planlarda da bu alan içinde belediye hizmet alanı önerilmediği aktarıldı. Üniversite ile belediye hizmet alanı kullanımının bir plan bütünlüğü sağlayacağının da düşünülmediği belirtildi.

Cami ve park alanı arttırıldı

İtirazlar doğrultusunda yapılan plan değişikliği ile park alanı 4 bin 679 metrekare, cami alanı da 2 bin 552 metrekare arttırılmış oldu.

Toplam 94 bin 828 metrekarelik planlama alanının 70 bin 697 metrekaresi üniversite, 5 bin 421 metrekaresi cami, bin 472 metrekaresi raylı toplu taşıma istasyonu, 932 metrekaresi teknik altyapı alanı, 14 bin 764 metrekaresi park, 882 metrekaresi otopark, 661 metrekaresi de yol için ayrıldı.