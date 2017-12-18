Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dubai’den 2 ödülle döndü

ANKARA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak ve ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan The Green Organisation (Yeşil Organizasyon) Yeşil Dünya Çevre Ödülleri’nde iki ödül birden kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir’de hayata geçirilmesi planlanan Sürdürülebilirlik Performanslı Kentsel Dönüşüm (SüPerKent) projesi ile bu yıl Dubai’de gerçekleştirilen Yeşil Organizasyon - Yeşil Dünya Çevre Ödülleri’nde iki ödüle birden layık görüldü. Dubai’deki törende 18 kategoride toplam 53 ödül sahiplerine verilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu proje ile “Çevre Geliştirme” kategorisinde altın küre ödülünü kazandı. Bakanlık ayrıca, tüm kategoriler içinde en başarılı projeye verilen “Yeşil Dünya Şampiyonluğu” ödülünü de kazanarak Dubai’den iki ödülle birden döndü.

ORGANİZASYON GELECEK YIL TÜRKİYE’DE

Tüm dünyada çevre otoriteleri tarafından en prestijli yarışmalar arasında gösterilen organizasyon, her yıl bir önceki yıl büyük ödülü kazanan ülkenin ev sahipliğinde düzenleniyor. Bu kapsamda organizasyon önümüzdeki yıl “Yeşil Dünya Şampiyonluğu” ödülüne değer görülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Türkiye\'de düzenlenecek.

SÜPERKENT KARBON SALINIMINI DÜŞÜRECEK

Dubai’de gerçekleştirilen organizasyonda iki ayrı ödüle layık görülen SüPerKent Projesi’nin ayrıntılarına ilişkin, enerji, su, gıda üretimi, ulaşım ve yapım sürecinde kullanılan malzemeler konusunda tamamen kendisine yeterli ve sıfır karbon salınımı hedefine ulaşmak amacıyla geliştirilen teknolojilerin uygulanmasına ortam sağlamak için geliştirildiği bilgileri paylaşıldı. Ayrıca proje kapsamında karbon ayak izi ölçüm sisteminin geliştirildiği de belirtilirken, SüPerKent uygulamasının kentsel dönüşüm uygulamalarının sürdürülebilirlikten elde edilecek tasarruflar ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak uygun koşullu krediler ile finanse edileceği de vurgulandı.

Organizasyonda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen SüPerKent projesinin yanı sıra Türkiye’den iki ayrı kuruluşun projeleri de ödüle değer bulundu. Ülkemizi temsil eden kuruluşlar arasında Turizm, Seyahat ve Ulaştırma kategorisinde marina işletmecisi D-Marin kuruluşu ile Enerji, Yakıt ve Elektrik kategorisinde enerji santrali işletmecisi İzdemir kuruluşu Gümüş Küre Ödüllerine layık görüldü.

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