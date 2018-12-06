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Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı, AK Parti'nin Aksaray adayı oldu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim için Aksaray Belediye Başkanı adayının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Evren Dinçer olduğunu açıkladı

06 Aralık 2018 15:08

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim için Aksaray Belediye Başkanı adayının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Evren Dinçer olduğunu açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı\'na 2017 yılında atanan Evren Dinçer, 1981\'de Aksaray\'da dünyaya geldi. Dinçer, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü\'nden mezun oldu. Babası Mustafa Dinçer\'in Aksaray Belediyesi\'nden emekli olduğu öğrenilen Evren Dinçer, 8 Temmuz\'da, Merve Anamur ile dünyaevine girdi.

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