Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ilden riskli yapıların listesini istedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 il valiliğinden ve belediyelerinden riskli alan ve yapıların belirlenmesine başlamaları istendi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yakında başlayacak afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi süreci için valilik ve belediyelere yazı gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın talimatıyla gönderilen yazıyla, 81 ilin valilik ve belediyelerinden riskli alan ve yapıların tespitine başlamaları istendi.

Bakanlık riskli alanların belirlenmesi çalışmalarına, öncelikle birinci derecede deprem bölgelerinde yer alan illerden başlayacak.