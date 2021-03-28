Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2020 yılında sadece 7 projeye 'ÇED olumsuz’ kararı verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılında yapılan ÇED başvurularında toplam 2 bin 822 adet projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verirken, sadece 7 tane projeye ‘ÇED olumsuz’ kararı verdi.

BirGün gazetesinden Aycan Karadağ’ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın soru önergesini cevapladı CHP’li Bakan, 2020’de toplam kaç ÇED başvurusu yapıldığını, başvuruların kaçına “ÇED olumlu”, “ÇED olumsuz”, “ÇED gerekli değildir” ve “ÇED gereklidir” kararının verildiğini sordu. Bakanlık 2020 yılında, 2 bin 822 adet projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildiğini belirtti. Ayrıca 2020’de 390 projeye ‘ÇED olumlu’, 58 projeye ‘ÇED gerekli’, 7 projeye ‘ÇED olumsuz’ ve 175 projeye ‘Mevzuattan iade/iptal’ kararı verildiğini açıkladı.

İzmir’de 2002-2020 yıllarında yapılan ÇED başvurularının yıllar bazında soran CHP’li Bakan’a, yıllar 18 yıllık toplam veri ile yanıt verildi. İzmir’de 2002-2020 yıllarında toplam 2 bin 544 projeye ‘ÇED gerekli değildir’ 340 projeye ‘ÇED olumlu’ kararı verildi. Buna karşılık sadece 33 projeye ‘ÇED gereklidir’, 2 projeye de ‘ÇED olumsuz’ kararı verildi. Mevzuattan iade/iptal kararlarına ilişkin ise 6 yıllık veriler paylaşıldı. 2014-2020 arasında iptal edilen proje sayısı ise 280 olarak ifade edildi.