Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 'İmar Barışı' ile ilgili bilgi verdi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı düzenlemesine ilişkin “Yapı kayıt belgesi alacak vatandaşların e-devlet üzerinden müracaat etmeleri yeterli. Başvurudan sonra maliyenin göstermiş olduğu hesaba bedel yatırılacak. Önemli olan kişi bir başka yere yatırmaması parayı, herhangi bir yolsuzluğa sebebiyet vermemek için başka sözlere inanmamalı” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde imar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılan 13 milyon konutu yasal hale getirecek ve Resmi Gazetede yayımlanan ‘imar barışı düzenlemesine’ ilişkin vatandaşların en fazla sorduğu soruları yanıtladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışının milyonlarca insanı ilgilendirdiğini söyledi. Vatandaşlardan 10 tane yoğun olarak gelen soru olduğunu belirten Özhaseki şunları ifade etti:

“Birincisi böyle bir şeye niye ihtiyaç duyduğumuz? Bu yapıların çoğunluğu 1950 ve 2000 yılları arasında yapılmış yapılar. Bundan 13-15 milyona yakın yapılar istifade edecek. Bu kapsama girmeyecek 3 yer var. Bunlar Boğaziçi’nin öngören tarafı, Sultanahmet, Ayasofya\'dan başlayarak Unkapanı Caddesi\'ne kadar uzanan, özellikle Beyazıt\'tan geçen raylı sistemin kuzey tarafı, üçüncüsü de Gelibolu yarımadası. Bunun dışında bulunan herkes bundan istifade edecek. Ne gibi faydası olacak. Bir kere herkes psikolojik olarak rahatlamamış olacak. Suyun, elektriğin, gazı bağlayabilecekler. Vatandaşın kendi malı mülkü değer görecek. Müracaatlar nasıl yapılacak peki? Kendi beyanı esas vatandaşın. E devlet sistemi üzerinden girebilecek. Hiçbir yere gitmesine herhangi bir yere başvurmasına gerek yok. Tıklayarak devam edecek. Konu komşusundan da yardım alabilir, çocuk yada torunundan da yardım alabilir. Her ihtimale karşı bir yere müracaat edip yaptırmak istiyorsa Ankara, İstanbul, İzmir hariç bütün illerde çevre ve şehircilik il müdürlüklerine müracaat edecekler. Kendi söyledikleri bilgileri arkadaşlarımız bilgisayara yükleyip gönderecekler. Bunun dışında herhangi bir şekilde işlem yapmaya para ödemesine gerek yok. Üç büyükşehir için değişik bir yapı kuruyoruz. Çünkü buralarda daha fazla müracaat olacak. İstanbul için 40 yerde her ilçede ayrı ayrı birimlerimiz olacak. Ankara’da da aynı şekilde olacak. En son müracaat 31 Ekim’e kadar yapılabilecek.”



‘VATANDAŞIN BEYANINI ESAS ALDIK’

Vatandaşın beyanını esas aldıklarını bildiren Bakan Özhaseki, yanlış beyanın bir gün ortaya çıkacağına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Ben bu işi nasıl hesaplayacağım parayı nasıl bulacağım gibi sorular geliyor. Konutlar yüzde 3, iş yerlerine yüzde 5 gibi bedel ödeyecek. Yapının maliyetini belirlerken eğer tarımsal amaçlı basit bir yapı varsa bunu 200 lira ile çarpacak. Eğer bir veya iki katlı gecekondu varsa bunu 600 lira ile çarpacak. 7 kata kadar yapı varsa vatandaş burada her bir metre kare için bin lira ile çarpacak. Lüks villa tipi yapılar hastane alışveriş gibi bunlar da 2 bin lira ile çarpacak. Burada kolaylık olması açısından vatandaşın beyanını esas kabul ettik. Vatandaş, üç-beş bin lira verip bizimle helalleşip barışırken, mühendislik bürolarına iki-üç bin lira versin istemedik. Doğru bir şey değil. Bedelini yatırdıktan sonra kendisine 24 saat içinde kısa mesaj gelecek parayı yatırmaları için. Maliyenin göstermiş olduğu hesaba. Tek hesap. Önemli olan bir başka yere yatırmaması parayı, herhangi bir yolsuzluğa sebebiyet vermemek için başka sözlere inanmamalı. Çok rahatlıkla valiliğin göstermiş olduğu hesaba yatıracak parasını vatandaş. Parayı yatırdıktan sonra 24 saat içinde yapı kayıt belgesini alabilecek. İki konu var. Yanlış beyanda bulunursa ne olur. Bunu bir kere heba etmiş olur. Bir gün ortaya çıkar. İkincisi bundan sonrada aynı şekilde kaçak yapılar devam edip büyük bir sıkıntı ortaya çıkar mı? Bu durum devam eder mi gibi sorular geliyor. Kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız. Ödemeleri taksitlendiremeyelim. 31 Ekim’e kadar zaten yatırırsın. Parası olan şimdi yatırsın olmayan beklesin biriktirsin 5-6 ay boyunca 31 Ekim’e kadar yatırsın.”

