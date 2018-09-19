Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Moskova'da

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Eylül (DHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Proestate Gayrimenkul Emlak Yatırım Fuarı için geldiği Moskova\'da Rus Mevkidaşı Vladimir Yakuşev ile görüşmesinde ilgili hayatını kaybeden Rus askerleri için başsağlığı diledi.

Kurum, ProEstate forumu çerçevesinde Rusya İnşaat Bakanlığı ile Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri ile görüştü.

Taraflar tecrübelerin paylaşılacağı bir çalışma grubunun kurulması konusunda anlaştılar. (Fotoğraflı)



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- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Rusya İnşaat Bakanlığı temsilcileri ile görüşmesinden görüntüler