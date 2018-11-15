Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat arttıracağız (3)

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SİGORTA UYGULAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesi\'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kentsel dönüşümde sigorta uygulamasına dair konuşan Kurum, Meclis\'e sunulan tasarıda, kentsel dönüşümü yapacak firmalara hem mali hem de teknik yeterlilik kriterleri getirdiklerini söyledi. Bu işi yapacak firmaların, bakanlığın belirleyeceği teknik yeterlilik kriterlerine uymaları gerektiğini aktaran Bakan Kurum, \"Aynı zamanda bu işi yapabileceklerini gösterecek bir tamamlama sigortası veya bakanlığın belirleyeceği teminatları sağlaması gerekiyor.

2030\'A KADAR DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN YAKLAŞIK 7 BUÇUK MİLYON KONUT VAR

Bu düzenleme ile 2030 yılına kadar dönüştürülmesi gereken yaklaşık 7,5 milyon konutumuz var. Halihazırda 5.5 milyon konutumuz var. Bu konutların dönüşümünde vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmeyi istiyoruz. Çünkü kentsel dönüşüm, inşaat sektörü açısından önümüzdeki süreçte çok ciddi potansiyeli olan bir konu. Burada da vatandaşımızın mağdur olmaması için hem teknik hem de mali yeterlilik getiriyoruz. Bu yeterlilikleri sağlayan firmalar, kentsel dönüşümde iş yapabilecekler\" dedi. Bu tasarının Meclis\'ten geçtiği zaman teknik ve mali kriterleri belirleyeceklerini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"2019 yılının ilk aylarında başlatmayı hedefliyoruz. Teklifte müteahhitlerin sınıflandırılması da var. Müteahhitler de yapabilecekleri iş kapasitesine göre hem teknik hem de mali anlamda sınıflandırılacaklar. 10 bin metrekare inşaat yapmış bir firma, yine 10 bin metrekare bir kentsel dönüşüm yapabilecek. Daha önce 10 bin yaptıysa ya da hiçbir kentsel dönüşüm projesi yapmadıysa, bu projeler dahil olmayacaklar.\"



FOTOĞRAFLI