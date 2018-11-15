Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 kat artıracağız (4)

SOKAK SANATÇILARIYLA TÜRKÜ SÖYLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir\'deki programını Tarihi Kemeraltı Çarşısı turu ile sonlandırdı. Bakan Kurum, İzmir\'in simgesi olan Kemeraltı Çarşısı\'nda beraberindeki heyet ile birlikte Türk kahvesi içti. Çarşıyı dolaşan Kurum, bölge sakinleriyle de sohbet etti. Sokak sanatçılarına denk gelen heyet, onlarla türkü söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bakan Kurum\'a, \"Rektörümüz Necdet Budak\'ın güzel sesi var\" dedi. Bunun üzerine Budak, \"O halde hepimiz birlikte söyleyelim\" dedi. Daha sonra heyet, sokak sanatçılarından halk ozanı Aşık Veysel\'in \'Uzun İnce Bir Yoldayım\' türküsünü çalmalarını istedi. Bakan Kurum ve beraberindekiler, türkü söylemeye başladı. Kemeraltı Çarşısı turunu renkli görüntülerle sonlandıran Bakan Kurum, programın ardından Ankara\'ya döndü.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)



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