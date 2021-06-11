Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 3 günde 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Bakan Kurum, deniz salyası temizliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi üçüncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük. 10 Haziran'da topladığımız 341.1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733.1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.

İllere göre toplanan müsilaj miktarı ise şöyle açıklandı: