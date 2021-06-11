Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 3 günde 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 3 günde toplam 733 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" dedi.
Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Kurum, toplanan müsilajın bertarafa gönderildiğini söyledi.
Bakan Kurum, deniz salyası temizliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi üçüncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük. 10 Haziran'da topladığımız 341.1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733.1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik" ifadelerini kullandı.
İllere göre toplanan müsilaj miktarı ise şöyle açıklandı:
- İstanbul 174,6 m³
- Yalova 158 m³
- Çanakkale 118 m³
- Balıkesir 114 m³
- Kocaeli 77,5 m³
- Bursa 63 m³
- Tekirdağ 28 m³