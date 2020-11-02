Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 1993 yılında yapılmış, yapı denetim hizmeti almamış binalarda yıkım söz konusu; zeminde etüt çalışması yapılmamış

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki deprem de yıkılan binalara ilişkin olarak, "1993 yılında yapılmış, yapı denetim hizmeti almamış binalarda yıkım söz konusu, zeminde etüt çalışması yapılmamış" açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kurum, "Binalarda sorun var: Enteresan bir şey var. Mesela Bayraklı’da aynı binanın bir kısmı duruyor, bir kısmı tamamen yıkılmış. Aynı binanın merdiven boşluğunun sol tarafı sağlam, sağ tarafı yıkılmış. Barış Sitesi’nde bakıyorsunuz binalar yan yatmış. Çöken binalar var. Etrafında sağlam binalar da var. 1993 yılında yapılmış, yapı denetim hizmeti almamış, beton kalitesinin düşük olduğu, mühendislik hizmetini eksik almış binalarda yıkım söz konusu.” dedi.

Kurum, "Daha metruk diyeceğimiz Karabağlar semtinde zemin sağlam olduğu için binalarda çatlak dahi yok diyor muhtarlar. Biraz da zeminde gerekli tedbirlerin alınmaması var. Gerekli zemin etütleri yapılıp, zemin iyileştirmesi yapılmadan yapılmış binalar. Zeminle ilgili gerekli etüt çalışmasının yapılmamış olması gibi kusurlar bu hasarı getirmiş” diye konuştu.

Kurum, “Bazı binalar yan yatmış, ciddi anlamda sehim yapmış. Projeye baktığınızda ciddi açıklıklar verilmiş ama inşa kısmında projeye göre kolon, perde kesitleri tam olarak yapılmamış. Biraz bunlardan kaynaklı” ifadesini kullandı.