Çevre ve Şehircilik Bakanı: 15 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah'a şükürler olsun ki son 15 yılda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu, birçok alanda kendisini gösteriyor. Altyapıda, üst yapıda, enerji alanında bunları gördük" dedi.

Kayseri Ticaret Odası’nın mayıs ayı meclis toplantısına katılan Özhaseki, Kayseri'ye yapılacak hızlı tren projesinde bu senenin sonunda temel atılacağını söyledi.

E-ticaret ile ilgili çalışmalara değinen Özhaseki, e-ticaretin dünya çapında yaygınlaştığına dikkati çekti. Özhaseki, Türkiye'nin de e-ticaret konusunda çalışmalarının olduğunu aktararak, şöyle devam etti: "Çin ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşması yapıldı. E-ticaret için iki şehir belirlendi. Bu iki şehrin kendi arasında bu işe başlaması kararı alındı. Türkiye'deki şehir Kayseri olarak belirlendi. Ortak bir portal oluşturuldu. Herkes ticaret yapamıyor, binlerce küçük üretici o portal üzerinden ne üretiyorsa oraya koyup satış yapacak. Çin'de üretilen mallar buradan dağıtımı yapılacak bütün Türkiye'ye, inşallah bunu gerçekleştiririz. Bunu gerçekleştirdiğimizde üretim yapan bütün arkadaşlarımızın önü açılmış olacak. Müthiş şekilde mallarını satabilecekler."

“İstikrar olmazsa ekonomi en büyük darbeyi yer”

İstikrarın olmaması durumunda ekonominin en büyük darbeyi yiyeceğine işaret eden Özhaseki, "2002 yılında Türkiye'deki yabancı ortaklık sayısı 4 bin 400, bugün 60 bin civarında. Bu, Türkiye'deki yatırım ortamına güvenin bir ifadesi. Allah'a şükürler olsun ki son 15 yılda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Bu, birçok alanda kendisini gösteriyor. Altyapıda, üst yapıda, enerji alanında bunları gördük." ifadesini kullandı.

“Müthiş işler yapılıyor”

Yatırımların bitmeyeceğini, devam edeceğini belirten Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Müthiş işler yapılıyor. Eskiden hepimizin başının belası olan bir vesayet rejimi vardı. Bu çöktü. Bunu rahmetli Demirel, Özal ve Erbakan da biliyordu. Herkes biliyordu ancak kimse bu vesayet rejimini yere yatırıp üstüne çıkamıyordu. Her kanun bunların gözetiminden ve nezaretinden geçiyordu. İstemedikleri hiçbir kanun çıkmıyordu. Eğer sözlerini dinlemezseniz ihtilal ortamı hazırlıyorlardı. Sonra 'Türkiye idare edilemez oldu' deyip dövüp, sövüp ihtilal yapıp çıkıyorlardı. Defalarca yaşadık, en son 15 Temmuz'da da denediler. 15 Temmuz'dan sonra kimse darbe yapmak için ayağa kalkamaz. Bu milletin direncini, inancını gördüler."