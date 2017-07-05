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Çevre

Çevre TV, yayın hayatına başlıyor

"Bir çevre sevdalısı olarak kısıtlı imkânlarla bu konuya el attık"

05 Temmuz 2017 19:52

Çevre TV, yayın hayatına başlıyor. Odağında çevre haberlerinin yer alacağı televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Kader Sezgin Sivri,  “Bu alandaki açığı fark ettik. Bir çevre sevdalısı olarak kısıtlı imkânlarla bu konuya el attık” dedi. 

Sivri, sözlerine şöyle devam etti: 

"Çevre Konusunda tüm ayrıntıları göz önüne serecek bu yeni televizyon kanalında, interaktif uygulamalarla izleyicilerin doğrudan programlara katılmalarına da imkân tanınacak. İlk olarak http://www.cevretv.com.tr/  adresinden ulaşabileceğiniz televizyonumuz çok kısa bir süre sonra tüm ülkede her ortamda  seyredilen bir yayın organı olacaktır.

“Üretimden tüketime, endüstri, tarım, hizmet, sağlık, sanat, çocuk, engelliler, hayvanlar, yerel yönetimler, özel şirketler, Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, kısacası bireysel ve kurumsal tüm unsurların uyguladıkları veya planladıkları çevreye, hayata, yaşama dair söyleyecek çok sözü olmasına rağmen kendilerini anlatacak mecra olmaması ÇEVRE TV'yi hayata geçirmemizde etkisi olmuştur. Onlara seslerini duyuracakları bir platform sunmayı amaçlıyoruz.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU:

Dr.Sinan Genim- Mimar

Dinçer Sivri - Peyzaj Mimarı

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Üvet - Y.T.Ü.Mekatronik Müh.Böl.Bşk.Yrd.

Dr.Hakan Salih Dikmen- İstanbul Kültür Üniv.İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr.Bülent Madi - Nörobilim ve Nöroloji Uzmanı

 

 

 

 

 

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