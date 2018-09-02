Çevre skandalında müdürden ajans ayrımcılığı: AA ile ayrı röportaj yapsam iyi olur!

İzmir'in Foça ilçesinde petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketine ilişkin olarak bilgi almak isteyen basın mensupları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci ayrımcılık yaptı. Dökmeci, "Anadolu Ajansı'na ayrı şey edelim. Ayrı röportaj yapsam iyi olur" dedi.

Dökmeci, İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan petrol sızıntısı ve ardından oluşan çevre kirliliği nedeniyle sabah erken saatlerde bölgeye gitti.

Olayı anlık olarak takip etmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri ve diğer gazeteciler de bölgeden gelişmeleri aktarırken, Genel Müdür Dökmeci ile görüşüp ilçedeki son durumu haberleştirmek istedi. Bilgi almak isteyen gazeteciler, Genel Müdür Dökmeci'nin "Ben Anadolu Ajansı ile ayrı röportaj yapsam iyi olur. Bazı özel veriler var, onları Anadolu Ajansı ile paylaşacağım" demesi ise basın mensuplarını şaşırttı. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran ve tepki gösteren gazeteciler, daha sonra alandan ayrıldı.

AA: Denize sızan akaryakıtın fuel-oil olduğu belirlendi

Anadolu Ajansı ise konuyla ilgili abonelerine geçtiği haberinde denize sızan akaryakıtın fuel-oil olduğu bilgisini verdi.

Dün kontrol altına alınan akaryakıt sızıntısının temizlenmesi çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekibin katılımıyla devam ediyor.

Temizlik çalışmalarını takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 2,5 kilometrelik kıyı alanının kirlilikten etkilendiğini söyledi.

Temizlik çalışmalarının iki bölgede yoğunlaştığını ifade eden Dökmeci, "Bu bölgelerden birinde kaba temizlik tamamlandı. Şu anda ikinci bölgedeyiz. Buradaki temizlik de en geç yarın tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Dökmeci, çalışmalarda yaklaşık 60 tonluk kontamine atık toplandığını, buna temizlemek için kullanılan malzemeler ve denizdeki diğer atıkların da dahil olduğunu, net kirletici miktarının daha sonra belli olacağını belirtti.

Toplanan atıkların lisanslı araçlarla bertaraf tesislerine taşınacağını aktaran Dökmeci, "Kaba temizlik sonrasında ince temizlik dediğimiz kıyılardaki detaylı temizliğe geçeceğiz. Bu da 10-15 gün kadar sürer diye tahmin ediyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdikten sonra deniz suyu kalitesine yönelik yapılacak analizler sonucunda denize girilebileceğini söyleyebileceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kıyılarda da kirleticiden alınan numuneler var"

Denize sızan kirleticinin fuel-oil olduğunun belli olduğunu da aktaran Dökmeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kirleticinin fuel-oil olduğunu kesinleştirmemizle kirletici kaynağa ilişkin çalışmalarımızda çember daraldı. Kaynağa ilişkin olası gemilerden alınan numuneler var. Fuel-oil olunca bu gemilerin sayısı azalıyor. Kıyılarda da kirleticiden alınan numuneler var. Numuneler parmak izi dediğimiz inceleme sonucunda karşılaştırılıyor. Bu eşleşme sonunda kaynak tespiti yapılacak."