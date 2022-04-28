Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı, Fatsa'da siyanür kullanan şirketin yeni ÇED talebini reddetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2014 yılından beri siyanürle altın ayrıştırması yapan Altıntepe Madencilik’in ruhsat uzatma ve alan genişletme talebi için yaptığı ÇED başvurusu, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı'nda yapılan İnceleme ve Denetleme Kurulu (İDK) toplantısında reddedildi.

Fatsa’da Altıntepe Madencilik tarafından yaklaşık 8 yıldır işletilen altın madeninin kapasitesini 2 katına çıkarmak ve bölgede siyanür havuzu yapmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na ÇED raporu almak için başvuru yaptı.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberini göre, ilk ÇED süresinin dolmasına rağmen kaçak olarak çalıştığı iddia edilen madene karşı bölge halkı ve çevreci derneklerin şirkete tekrar ÇED raporu verilmemesi için günlerdir yaptıkları eylemler sonucu verdi. Bakanlıkta yapılan İDK toplantısında şirketin ÇED başvurusu reddedildi.

Bölge halkının avukatlığını yapan Nur Hilal Gündüz ise, bu karar ile madenin kapatılma sürecinin başladığını kaydederek, “Yaklaşık 8 yıldır Fatsa'da faaliyet gösteren Fatsa'daki siyanürlü altın madeninin sonu geldi. İnceleme Denetleme Kurulu, madenin çalışmaya devam edebilmesi için gerekli olan ikinci ÇED raporunu onaylamadı. Böylece birinci ÇED raporunun süresi dolan ve ikinci ÇED başvurusu kabul edilmeyen siyanürlü altın madeninin kapatılma süreci başladı” dedi.